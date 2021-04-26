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Лучшая всегда: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила стройной фигурой в бикини

Новина українською → Майами, Понедельник 26 апреля 2021 19:27
Лучшая всегда: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила стройной фигурой в бикини Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм, которой недавно исполнилось 47, по-прежнему может похвалиться "девичьей" стройной фигурой. А потому не отказывает себе в соблазнительных нарядах и таких же фото.

Новые снимки в блоге звезды сделаны во время морского путешествия. И Виктория, конечно же, позирует в бикини.

Классический черный купальник Виктория Бекхэм дополнила пляжным платьем-халатом яркой расцветки. Укороченное, с широкими рукавами и поясом на талии, оно отлично подчеркнуло стройную фигуру знаметости. Дополнили лук соломенная шляпка, очки-авиаторы, а также золотые серьги и цепочка.

Лучшая всегда: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила стройной фигурой в бикиниЛучшая всегда: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила стройной фигурой в бикини

Виктория Бекхэм в пляжном образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Поцелуи из Miami! В моих любимых солнцезащитных очках из последней коллекции #VBEyewear! Комбинированный квадрат без ободка", - написала Виктория, предвидя вопрос поклонников.

"Так прекрасна", "Удивительная", "Лучшая всегда", "Оглушительная", "Выглядишь просто прекрасно!", "Красотка", "Это просто удар", "Виктория, ты выглядишь так красиво, скажи Дэвиду, как повезло вам обоим друг с другом!", "Классная", - не утихают комплименты от восхищенных подписчиков.

Напомним, ранее Виктория показала лицо вблизи, восхитив молодым внешним видом.

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