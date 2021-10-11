Кто лучше: 8 актрис, которые впечатляюще сыграли принцессу Диану

Вскоре на экраны выходит фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале и многими раскритикована. Но к 31-летней актрисе, мастерски воплотившей "королеву сердец", это не относилось.

Предлагаем вспомнить, кто еще из актрис играл принцессу Диану, и кому это удалось лучше всех.

Кристен Стюарт, "Спенсер"

Звезда "Сумерек" и муза Chanel, Кристен Стюарт взялась доказать, что ей по плечу любая драматическая роль. Девушке выпало сыграть нелегкий период из жизни принцессы, когда она принимает решение развестись с принцем Чарльзом, и она с задачей справилась. "Кристен способна на многое, она может быть очень таинственной, хрупкой и в то же время сильной, а именно это нам и нужно", - восхищался режиссер картины Пабло Ларраин. А внешнее сходство с принцессой Уэльской уже успела оценить вся сеть.

Кристен Стюарт в роли Дианы (фото: SHOEBOX FILMS)

Наоми Уоттс, "Диана: История любви"

В этом фильме, сценарий которого был написан на основе книги Кейт Снелл "Diana: Her Last Love", принцессу должна была играть Джессика Честейн. Но в последний момент ее заменили на Наоми Уотс. Картина повествует о жизни Дианы после развода с принцем Чарльзом и отношениях с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Кханом. По мнению критиков и зрителей, фильм получился слишком поверхностным и в целом неудачным. Да и сама Наоми признала эту роль провальной. Но передать тонкую натуру героини ей все же удалось.

Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы (фото: Laurie Sparham/Ecosse Films)

Женевьев О'Рейли, "Диана: Последние дни принцессы"

Этот фильм был снят к десятой годовщине смерти принцессы Дианы и содержал документальные материалы. В этом одном из самых удачных проектов о принцессе режиссер анализирует события последних дней жизни леди Ди и пытается найти ответ, что привело ее к гибели. Диану в фильме сыграла ирландская актриса Женевьев О'Рейли, которая также получила за свою работу только положительные отзывы.

Женевьев О'Рейли в роли принцессы Дианы (фото: Channel 5)

Серена Скотт Томас, "Диана: Ее подлинная история"

На Серену Скотт Томас пришлась особая ответственность: она сыграла роль королевы сердец еще при ее жизни. В основе фильма "Диана: Ее подлинная история" - рассказы родных, друзей и приближенных к Диане лиц. А еще автор биографии, по которому писался сюжет, консультировался у самой принцессы. Так что картина должна была быть максимально правдоподобной. Но и тут критики нашли к чему придраться. Фильм получил противоречивые оценки, потому что многим показался "слишком американским и сентиментальным". Но в то же время искренним и честным, что оценили зрители.

Серена Скотт Томас в роли принцессы Дианы (фото: скрин трейлера)

Кэролин Блисс, "Чарльз и Диана: Королевская история любви"

Этот фильм о бракосочетании Чарльза и Дианы был выпущен через год после их свадьбы. Главную роль в нем сыграла Кэролин Блисс, для которой это был дебют на больших экранах. Романтичная картина, которая вознесла любовь пары до небес, очень понравилась зрителям. Да и сама принцесса после просмотра дала ей положительную оценку. Сегодня, когда зрителям известны все подробности связи Чарльза и Дианы, фильм кажется, к сожалению, лишь красивой сказкой.

Кэролин Блисс в роли принцессы Дианы (фото: moviestore shutterstock)

Эми Сэккомб, "Диана - королева сердец"

Сюжет картины рассказывает о последнем периоде жизни принцессы Дианы, когда брак с принцем Чарльзом остался позади и она была готова найти счастье с другим мужчиной, если бы не печальное стечение обстоятельств. Также в фильме, содержащем документальные кадры, был сделан акцент на доброте, искренности и отзывчивости принцессы. Главную роль в нем сыграла Эми Сэккомб, которую и сейчас считают одной из лучших экранных принцесс.

Эми Сэккомб в роли принцессы Дианы (фото: Getty Images)

Джули Кокс, "Влюбленная принцесса"

В этом фильме о принцессе говорится о сложном периоде, когда отношения в паре Чарльза и Дианы настолько накалились, что брак начал распадаться. Диана окунается в запретный тайный роман с капитаном Джеймсом Хьюиттом, который начинает давать ей уроки верховой езды. Игру британской актрисы Джули Кокс, которая воплотила леди Ди, приняли тепло, хотя ее внешность не всем казалась подходящей для роли.

Джули Кокс в роли принцессы Дианы (фото: Getty Images)

Эмма Коррин, "Корона"

Англичанка Эмма Коррин справилась со своей задачей блестяще. После выхода на экраны сериала 25-летняя актриса собрала шквал похвал: критики признали ее игру гениальной, а партнеры удивлялись достоверности. Так, актер Джош О'Коннор, который играл принца Чарльза, признался, что был просто шокирован, как вжилась в роль Эмма. В следующих сезонах Коррин заменит другая актриса - Элизабет Дебики. Выход его запланирован на 2022 год и все подробности держатся в тайне. Известно лишь, что в этой части будет показан период жизни королевской семьи в 90-е.

Эмма Коррин в роли принцессы Дианы (фото: imdb.com)