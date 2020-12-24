Лучше с этим справится массаж: Кухар и Стоянов сделали личное признание

Прима-балерина Катерина Кухар и ее муж и партнер Александр Стоянов рассказали, как будут встречать Новый год, кто станет их гостями, и каким будет праздничное угощение.

Об этом самая известная танцевальная супружеская пара рассказала за кулисами во время съемок "Новогодней ночи на канале "Украина", которое покажут 31 декабря в 20:00.

Они признались, что начнут праздновать с выступления, а дальше Катерина приготовила себе и мужу сюрприз - записала на расслабляющий массаж, который отлично помогает после сверхгнагрузок, что получают артисты на сцене. Ну а дальше - можно и салаты нарезать.

"У нас 31 декабря в 17:00 запланировано представление на сцене Национальной оперы Украины. То есть мы работаем. А после спектакля я записала нас на массаж, потому что артисты балета после тяжелой нагрузки имеют такую ​​практику. Так как собирается молочная кислота и надо ее выгнать, а лучше с этим справится массаж. А потом поедем к детям, будем нарезать салаты и ждать гостей", - рассказала Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: пресс-служба)

В гости к ним зайдут известные коллеги. И обязательным условием - принести свое угощение. Прима шутит, что артисты балета следят за фигурой, и накормить гостей особо нечем.

"У нас многие приглашены. И Юрочка Ткач, и Наташа Холоденко... ой, кого у нас только не будет! Кто приготовит лучшие блюда, тот и приедет. Это такой ход. Мы со своим, а они со своим. Это же такой большой стол. И они же приедут к артистам балета, что там те артисты едят? Маковая росинка", - смеется Катерина.

Артистка добавила, что любит мясо. Но особенно любит мясные и рыбные блюда, приготовленные мужем. При этом Стоянов не обещает, что успеет порадовать супругу.

"Честно, я не знаю, потому что нас долго не будет дома - массаж до 9-10 вечера. А когда приедем, думаю, что уже будет приготовлено много всего нашими родственниками и друзьями. Будет точно блюд 10-12, обязательно салаты, как в детстве - и шуба, и оливье, я просто не помню, как они называются. Но мне главное, чтобы были мандарины и шампанское", - рассказывает Александр.

Ведущими новогодней ночи станут Оля Полякова и Владимир Остапчук. А настроение своими номерами будут задавать NK Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Алина Гросу, Наталья Могилевская, группы "MOZGI", "DZIDZIO" "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар высказалась о скандалах на "Танцах со звездами", в частности про стычки с Ольгой Фреймут.