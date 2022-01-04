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Лучше промолчать: 7 слов, которые запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьи

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Вторник 04 января 2022 20:32
Лучше промолчать: 7 слов, которые запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьи Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Жизнь в королевской семье накладывает обязательства на все стороны жизни. Контролировать приходится не только свои привычки и манеры, но и речь. Оказывается, в лексиконе Кейт Миддлтон, королевы Елизаветы и других монарших особ строго запрещен ряд слов.

О них миру рассказала Кейт Фокс – социальный антрополог, которая выпустила книгу "Наблюдение за англичанами: скрытые правила английского поведения".

Туалет. Это слово в обществе часто заменяется на "уборную", "дамскую комнату", желание "припудрить носик" или другие аналоги. Но в королевской семье оно является недопустимым ни при каких обстоятельствах.

Извините. Слова "простите" и "извините", которые мы используем, чтобы быть вежливыми, когда обращаемся к незнакомым людям, когда что-то не услышали или не поняли, в королевской семье не употребляются. Вместо этого принято говорить напрямую.

Лучше промолчать: 7 слов, которые запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьиКейт Миддлтон должна контролировать свою речь (фото: Getty Images)

Диван. Сложно себе представить королеву на "диване". А вот на "софе" вполне допустимо, считается в высшем обществе.

Гостиная. В английском есть несколько слов для обозначения этой комнаты. Так вот, самый распространенный у простых смертных вариант living room в королевской семье запрещен. Монархи и их наследники говорят исключительно drawing room.

Лучше промолчать: 7 слов, которые запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьиКак и остальные члены королевской семьи (фото: Getty Images)

Мама. С привычными всем британцам "мама" и "папа" похожая история. Эти формы не употребляются в кругах приближенных к королеве. А вот "мамочка" вполне допустимо.

Духи. Никто из членов королевской семьи не использует "духи". Носить можно только аромат.

Шикарный. Даже если Кейт Миддлтон считает свое новое платье по-настоящему шикарным, она не станет это выражать на словах. А скажет чопорное smart, за которым стоит целый ряд эпитетов, включая "элегантный", "нарядный", "модный", а также "сообразительный" и "умный" для других случаев.

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