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Лучше было бы разойтись гораздо раньше: финалист "Холостячки" рассказал о Мишиной

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 23:16
Лучше было бы разойтись гораздо раньше: финалист "Холостячки" рассказал о Мишиной Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Роман Мирончук

Финалист реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко считает, что было бы лучше, если бы Ксения Мишина сказала ему раньше о том, что не хочет продолжать с ним общение.

Бизнесмен отметил, что такой поступок он бы принял с пониманием. При этом в финале получить отказ от Мишиной было намного сложнее, чем если бы это произошло раньше. Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

При этом Алексей не жалеет, что принял участие в данном проекте, поскольку он получил полезный опыт.

"Это кайфово, когда на каждом этапе отсеиваются люди, которые тебе не подходят. Ведь в жизни, бывает, годами присматриваешься, общаешься, а у вас нет совершенно ничего общего", - подчеркнул Тригубенко.

Он также признался, что после проекта начал больше думать о своих чувствах. Кроме того, отдых от работы позволил переосмыслить жизнь, не зацикливаться на одном. Теперь Алексей хочет организовать свою работу таким образом, чтобы у него было больше свободного времени.

Что же касается новых отношений, то бизнесмен пока не готов их строить. Он решительно нацелен на развитие своего бизнеса в этом году, но не исключает, что все может быть.

Напомним, финалист "Холостячки" высказал все, что он думает об избраннике Мишиной.

Ранее Алексей Тригубенко сделал неожиданное признание о финале и отношениях с Александром Эллертом.

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