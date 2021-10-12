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Кто лучше? Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни Деппа

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Вторник 12 октября 2021 14:38
Кто лучше? Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни Деппа Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: RBC.UA

Еще в мае стало известно, что компания Warner Bros. готовится снимать приквел к фильму "Чарли и шоколадная фабрика". Зрителям будет рассказана история Вилли Вонки до того как он стал гениальным кондитером. Роль юного героя сыграет 25-летний Тимоти Шаламе, который известен публике по массе кассовых фильмов, в том числе по нашумевшей "Дюне".

В своем Instagram-блоге актер показал первые кадры со съемочной площадки.

На новых фото Тимоти Шаламе предстал в бархатном костюме, пестром шарфе и шляпе-цилиндре - знаковом аксессуаре его эпатажного героя. В образе кондитера из знаменитой сказки он выглядит весьма органично и внешне даже напоминает своего предшественника - Джонни Деппа, который снялся в "Чарли и шоколадная фабрика" от Тима Бертона.

Кто лучше? Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни ДеппаКто лучше? Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни Деппа

Тимоти Шаламе в роли Винни Вонки (фото: instagram.com/tchalamet)

В сети его перевоплощение встретили тепло: поклонники оставили Тимоти массу комментариев, в которых хвалят его образ и признаются, что ждут фильма с нетерпением.

Кто лучше? Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни Деппа

Джонни Депп в роли Винни Вонки (фото: кадр из фильма)

Ранее Вилли Вонку также играл знаменитый американский актер Джин Уайлдер в экранизации сказки 1971 года от Мела Стюарта.

Напомним, карьера Джонни Дерра пошла на спад после скандального развода с Амбер Херд, которая обвинила экс-мужа в насилии и выиграла суд.

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