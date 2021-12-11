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Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом

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Суббота 11 декабря 2021 22:57
Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом Коллаж РБК-Украина: украинских артистов наградят от "Музыкальной платформы" за лучшие хиты 2021
Автор: Владимир Костырин

В эту новогоднюю ночь у украинских зрителей будет возможность увидеть яркий праздничный концерт-награждение главных хитов 2021-го "Музыкальная платформа" с выступлениями самых знаменитых артистов, неожиданными дуэтами, и конечно же вручением наград.

Что ожидается на 5-й церемонии "Лучшей песни года" по версии зрителей телеканала "Украина", которая соберет на одной сцене украинских звезд, и какие готовят интересные сюрпризы - читайте в материале ниже.

На концерте украинцев постараются зарядить позитивной энергией на целый год вперед Оля Полякова, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Александр Пономарев, Alekseev, Артем Пивоваров, Наталия Могилевская, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, GROSU, Gena VITER и другие артисты.

Организаторы обещают зрителям в новогоднюю ночь неординарные дуэты, новые постановки, премьеры...

Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом

По словам ведущей проекта Марии Орловой, это был один из "самых теплых и ярких" концертов "Музыкальной платформы".

"Я радуюсь, что нам удалось удивить и порадовать зрителей в зале, уверена, что телезрители в новогоднюю ночь также почувствуют бешеную энергетику наших звезд", - интригует она.

Также будет пополнение, и украшение состава ведущих - к Геннадию Витеру и Марии Орловой присоединится Даша Астафьева.

Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом

Певица и модель, яркая и взрывная артистка признается, что очень волновалась, выйдя на сцену в новом амплуа.

Также она поблагодарила партнеров за поддержку, и поделилась впечатлениями о концерте-награждении.

Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом

"Как по мне, главное изюминкой этого вечера будет выступление Михаила Поплавского. И конечно же, зрители увидят множество крутых артистов! Будет ярко и незабываемо - со мной так точно!", - подчеркивает Астафьева.

Некоторые особенности нынешней церемонии "Лучшей песни года" раскрыл музыкальный продюсер канала и ведущий концерта Геннадий Витер.

"Мы дали возможность выбора людям, причем сделали закрытое голосование, и сами артисты до конца не знали, получат они награду или нет. Нам важно, чтобы для каждой звезды подобные вещи были стимулом - нужно по-максимуму выкладываться и делать все возможное, чтобы покорить сердца зрителя и соответственно - получить награду", - отметил он.

Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом

Лучшими песнями 2021-го года по мнению зрителей канала "Украина" стали:

  • VERKA SERDUCHKA - "Make It Rain Champagne",
  • Оля Полякова - "Взрослая девочка",
  • MONATIK "Зажигать/JoMo", LOBODA - moLOko,
  • Наталия Могилевская - "До дна",
  • SLAVA KAMINSKA - "SVAVA BOGU",
  • Сергей Бабкин - "Вона знає",
  • Оля Цибульская - "Я не плачу",
  • Gena VITER - "Больше 30",
  • Павел Зибров, Glova & ManIn - "Є BASS",
  • Олег Кензов и Жека Баянист - "Просто потеряйся",
  • Jerry Heil - "Тук-тук-тук",
  • WELLBOY - "Гуси",
  • Анна Тринчер - "По губам",
  • DZIDZIO, Александр Пономарев, Alekseev и Артем Пивоваров - "Чому",
  • МЯТА ft. ХАС - "Тумани",
  • "KAZKA" - "М'ята",
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" - "ЛітоКамон",
  • "Антитіла" - "Маскарад".

Лучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертомЛучшие хиты 2021: украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом

Масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" покажут в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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