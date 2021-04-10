Лучшие моменты: фигуристая Каменских наслаждается отдыхом в Мексике без Потапа
После сложного для нее года и потери отца Настя Каменских поняла, что ей нужна перезагрузка. Она спонтанно улетела в любимую Мексику, взяв с собой маму и подругу, что не очень-то понравилось ее мужу Потапу. В городе Тулум артистка совмещает отдых со съемками собственного реалити-шоу "Девочки рулят". Судя по снимкам и подписям к ним, она прекрасно проводит время.
Так, в своем Instagram Настя поделилась жаркими кадрами с пляжа, демонстрируя формы в купальнике.
Локацией для фотосессии певицы стал роскошный пляж с белоснежным песком. Каменских эффектно позировала под пальмой в ультракоротких джинсовых шортах и купальнике в черно-белую полоску. Свой лук звезда дополнила лишь солнцезащитными очками, волосы она оставила распущенными о обошлась без обуви.
Она выбрала соблазнительную позу, в которой ее формы выглядели еще аппетитнее, восхищая стройной талией и пышными бедрами.
"Счастлива находиться в одном из моих любимых мест на планете и разделять каждый момент с моими девочками", - написала Настя.
Позже исполнительница показала еще пару фото с пляжа. На этот раз она примерила коричневый топ от купальника, а на бедра повязала цветастую пляжную накидку. На голове у нее черная шляпа, а на лице нет ни капли макияжа.
"Спонтанные решения часто ведут нас к лучшим моментам в жизни", - отметила Каменских.
Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры не стали скупиться на комплименты для артистки. А некоторые увидели на снимках округлившийся животик и поинтересовались, уж не беременна ли Настя.
- Гарна
- Прекрасная, красивая Настя Каменских
- Шикарная
- Ты прекрасна
- Вы красотка
- Огонь Настена!!!
- Шикарна жінка. Фігура гарна. Симпатична. Успішна! Мрія кожної дівчини!
- Я одна беременность вижу? Поздравляю
- Анастасія, у вас такий животик округлий появився, ви часом не вагітна?
- Богиня
- Какая сочная
Ранее Настя Каменских призналась в серьезном заболевании, из-за которого улетела из страны.