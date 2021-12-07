Лучшие подружки: Каменских с мамой-красоткой и звездной крестной зажгли неожиданным танцем

Настя Каменских не дает скучать многотысячной армии поклонников в соцсетях – ее муж Потап называет жену заядлой тиктокершей , да и сам нередко становится гостем ее забавных видео. Певице нравится всегда оставаться на связи со своими фанами, с которыми она делится яркими моментами из повседневной жизни.

В кадре Настя, ее мама Лидия Петровна и крестная певицы Алла Кудлай синхронно танцуют зажигательный танец, повторяя похожие движения.

Конечно, сделать все идеально у тройцы не получилось, но ведь главное, что они отлично повеселились в компании друг друга и подняли настроение фолловерам звезды.

"Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга - и в клуб со мной поедет, и тикток запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая", - обратилась Настя к маме.