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Лучший папа в мире: Джуд Лоу умилил сеть счастливым видом на прогулке с шестым ребенком

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 20:27
Лучший папа в мире: Джуд Лоу умилил сеть счастливым видом на прогулке с шестым ребенком Джуд Лоу (фото: instagram.com/prada)
Автор: Ольга Турчаникова

И выглядит невероятно счастливым!

47-летний актер Джуд Лоу – отец шестерых детей. Троих детей он воспитывал с бывшей супругой Сэди Фрост. Также у звезды "Близости" есть два внебрачных ребенка: от модели Саманты Берк, а также певицы Кэтрин Хардинг. Но кажется, с количеством наследников и прожитыми годами его любовь к воспитанию малышей никуда не делась. Подтверждение тому – недавние кадры папарацци, которые показывают Джуда на прогулке с его младшим ребенком по Лондону.

Лучший папа в мире: Джуд Лоу умилил сеть счастливым видом на прогулке с шестым ребенкомЛучший папа в мире: Джуд Лоу умилил сеть счастливым видом на прогулке с шестым ребенком

Лоу называют лучшим папой среди актеров (фото: instagram.com/screenempire)

Популярный актер выглядит на кадрах невероятно счастливым. Он весело улыбался и строил рожицы малышу, пока тот был в коляске. А затем и вовсе достал крошку и носил у себя на груди в специальной сумке. Одет он был стильно и элегантно, составив осенний аутфит из темных брюк, пиджака и темно-синего свитера. Волосы голливудский красавец зачесал назад, а бороду слегка подстриг. Выглядел весьма моложаво, за свою красоту получив массу комплиментов.

Лучший папа в мире: Джуд Лоу умилил сеть счастливым видом на прогулке с шестым ребенкомЛучший папа в мире: Джуд Лоу умилил сеть счастливым видом на прогулке с шестым ребенком

Джуд выглядит невероятно счастливым (фото: скриншот instagram.com/screenempire)

Напомним, ранее мы писали, что в сети появились первые фото младшего ребенка голливудского секс-символа. Поспособствовала тому старшая дочь Лоу – Айрис. Девушка выложила в своих сториз в сети Instagram несколько фото, на которых присутствует малыш. Судя по расцветке вещей крохи, поклонники предположили, что это девочка.

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