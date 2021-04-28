Лучший муж и папа: Синди Кроуфорд показала редкие фото с любимым
Синди Кроуфорд сделала пост в честь дня рождения любимого мужа Рэнди Гербера. 27-го апреля ему исполнилось 59 лет. Супермодель подобрала несколько кадров, которые демонстрируют, что он - лучший муж и отец.
Нежные фото и слова супермодели 90-х невероятно растрогали ее поклонников.
На фото Рэнди занят простыми делами, которые демонстрируют его мужские качества и просто сильные и милые стороны. Он готовит, играет на гитаре, занимается спортом, обнимается с любимым псом, путешествует…
Синди Кроуфорд обожает своего мужа (фото: instagram.com/cindycrawford)
"С днем рождения этого человека @randegerber! Мир знает его как Mr. Cool, но нам посчастливилось узнать человека, стоящего за этим мифом. Рэнди... Ты приносишь в нашу жизнь любовь, веселье, безопасность и приключения. Ты отличный папа - фишка старого образца - и отличный муж. Желаю тебе смеяться и обниматься сегодня и каждый день! Я люблю тебя!", - подписала их Синди.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям, выразив мнение, какая отличная пара Синди и Рэнди.
Напомним, это второй брак супермодели, в котором она нашла свое счастье. Об этом она не раз говорила в интервью. Влюбленные поженились в мае 1998-го и с тех пор неразлучны. Пара воспитывает сына Пресли и дочь Кайю, которые делают успешные шаги в модельной карьере.