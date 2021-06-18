Лучший на Планете: жена Комарова душевно поздравила мужа-именинника и устроила романтику в Одессе

Дмитрий Комаров практически не бывает дома – вся его жизнь проходит в путешествиях и разъездах. И если раньше он покорил удаленные и труднодоступные уголки Земли, то сейчас его новый формат проекта сосредоточен на красотах родной Украины . Но активные съемки и работу ведущий прервал по уважительной причине. 17 июня Дмитрию исполнилось 38 лет.

Вместе с любимой женой Александрой Кучеренко он отправился на один день в Одессу. Соотвествующие доказательства появились на страничках супругов в Instagram .

Хоть Южная Пальмира встретила их дождем, но это не могло испортить праздничное настроение влюбленных.

Дмитрий похвастался вкусным сюрпризом от любимой – тортом со своей фигуркой-миниатюрой из мастики, которая разместилась на глобусе-Земном шаре. Подарок получился не просто символичным, а еще и аппетитным.

"Мой муж – лучший на всей Планете. С днем рождения, любимый", - подписала фото лакомства Александра.

Александра тепло поздравила любимого мужа (фото: instagram.com/aakucherenko)

Ведущий же записал видеообращение к друзьям и поклонникам программы "Мир наизнанку". "Хочу насладиться Одессой и передаю вам огромное спасибо. Каждое ваше поздравление для меня – лучший подарок!" - заверил счастливый именинник.

Телепутешественник признался, что не ощущает возраст – он чувствует себя точно так же, как и 20 лет назад.

"Поменялся ли я? Мой стиль жизни, конечно же, меняет. Порог страха сместился, напугать практически невозможно. Внештатных ситуаций столько, что выработался рефлекс принимать решения мгновенно – в моей работе по-другому нельзя. Особенно сильно сместился порог способности удивляться", - признался ведущий.

Дмитрий подвел итоги в свой 38-й день рождения (фото: instagram.com/komarovmir )

Все то, что осталось за кадром съемок "Мира наизнаку", хранится в его личном "сервере" в голове и он даже готов написать путеводитель с воспоминаниями. "С моей работой за 20 лет я пережил столько, что хватит уже на многотомник, а не одну книгу. Только писать ее сейчас некогда - сделаю это когда-нибудь потом, на даче, которую построю в Карпатах", - поделился далеко идущими планами именинник.

По словам Дмитрия, путешествия научили его человечности, любви к людям, пониманию, что все они, невзирая на существенные отличия, хотят одного - любви, уважения, самореализации, гармонии, семейного счастья, здоровья близким и себе, мира и добра.

В планах у Комарова – не останавливаться и идти только вперед, удивлять зрителей и удивляться самому.

"Я знаю, что в своем новом году не раз опоздаю на поезд или самолет, проеду десятки тысяч километров, будут сотни бессонных ночей, ранних подъемов и непредвиденных ситуаций", - и он к этом абсолютно готов.