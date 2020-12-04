Я ее любил: экс-супруг Славы из НеАнгелов высказался о разводе и изменах

Эдгар Каминский сделал честные признания о семье

Эдгар и Слава Каминские развелись 1,5 года назад. Пара не сумела преодолеть кризис в отношениях. Но экс-супруги нашли в себе силы остаться друзьями, ведь они воспитывают двух замечательных детей-погодок – Леонарда и Лауру. Слава призналась, что устроила личную жизнь. А вот Эдгар недавно расстался с возлюбленной Ольгой Богатой, с которой был в отношениях год. В интерью психтерапевту Игорю Погодину для его Youtube-канала он рассказал о причинах развода со звездой и взглядах на семью и отношения.

Эдгар уточнил, что его брак со Славой продлился 5 лет. С экс-супругой после развода они сумели сохранить хорошие отношения.

"Общаемся прекрасно, бывают, конечно, всякие моменты. Можно за многое меня осудить, и я сам самокритичен", – уточнил мужчина.

Слава и Эдгар нашли общий язык ради детей (фото: instagram.babaslavka)

Пятилетний Леонард и 4-летняя Лаура живут на две семьи. Например, детей может на две недели забрать папа и прекрасно провести с ними время. Также Эдгар озвучил причину расставания с певицей.

"Пытались понять друг друга и не поняли. Если перечеркнуть ревность, то все бы продолжалось. Меня ревновали. Я человек не ревнивый, спокойный. Анализируя со стороны женщины, поводы всегда можно найти. Я не пропадал в каких-то точках локациях. Пойти с кем-то в ресторан - уже шумиха будет. Моя работа всегда была и связана с нахождением в определенной точке – в клинике. Максимум после работы ты на какой-то встрече и едешь домой. За всю свою жизнь я никогда никому не изменял", – заверил он.

Эдгар уточнил, что в его окружении преобладают семейные люди, и в их обществе он чувствует себя максимально комфортно, разделяет ценности.

Слава и Эдгар прожили в браке 5 лет (фото: instagram.babaslavka)

"Хочу быть частичкой общества, где все хорошо, стабильно. Я семьянин, хочу семью. Когда ты понимаешь – там все хорошо, слажено, спокойно, тебя там доверяют, ценят, а ты – на работе. У меня всегда на первом месте работа", - озвучил свои приоритеты хирург.

Эдгар пожаловался на постоянные ссоры и скандалы в паре, которые существенно влияли на качество семейной жизни и его работу.

"Я любил свою жену. И мы разошлись не из-за ненависти, не из-за нелюбви. Просто я человек более рациональный и понимаю – будущего не будет. Когда есть постоянные ссоры, выяснения, мне сложно работать. Дальше – дети. Они видят, как мама с папой стали общаться. Это не очень хороший для них пример", – сделал признание Эдгар.

Эдгар Каминский чесно рассказал о причинах развода и желании иметь семью

"Если я вижу, что на протяжение пяти лет ревность не угасает… Ни одной причины для ревности не было. Все было надумано, придумано, и человек это признает, просто сложно с этим совладать, понять", – отметил он.

Эдгар уточнил, что развод дался ему трудно. Поэтому мужчина ушел с головой в работу и самоусовершеноствование в профессиональном плане.

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов рассказала о переменах в жизни и взглядах.