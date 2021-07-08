Любима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендом
Белла Хадид, которая стала звездой открытия Каннского кинофестиваля, ошеломила публику не только своими роскошными образами.
Несколько часов назад девушка призналась, что ее сердце больше не свободно.
Белла запостила галерею снимков и видео, сделанных в Каннах. Она позирует в откровенном костюме на голое тело: клетчатой рубашке и мини-юбке. Лук она дополнила босоножками-вьетнамками, а также крупными серьгами с драгоценными камнями и кольцом. По всей видимости, девушка как раз собиралась выйти на красную дорожку. Потому как макияж и прическа модели уже были готовы.
Белла Хадид в Каннах с любимым мужчиной (фото: instagram.com/bellahadid)
"Время моей жизни. Здорова, востребованна и любима", - написала младшая из сестер Хадид. Для внимательных фанатов, которые не поленились полистать ее галерею до конца, Белла запостила и фото с мужчиной. Пара нежно обнимается на балконе, просто сияя от счастья.
"Последнее фото! О боже, я кричу!", "Последнее фото, ты просто убила", "Кто это?", "Подождите, подождите… Последнее фото!", "Я не понял, это кто на последней фотке??", "Что", "Мамочки, кто этот парень", - засыпали Беллу вопросами. Разумеется, пока что она оставила интригу.
Напомним, последним мужчиной Беллы Хадид, с которым она официально появлялась на публике, был рэпер The Weeknd. В прошлом году в сети появились слухи, что пара возобновила отношения. Но, судя по всему, они были сильно приукрашены.