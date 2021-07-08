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Любима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендом

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Канны, Четверг 08 июля 2021 22:34
Любима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендом Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид, которая стала звездой открытия Каннского кинофестиваля, ошеломила публику не только своими роскошными образами.

Несколько часов назад девушка призналась, что ее сердце больше не свободно.

Белла запостила галерею снимков и видео, сделанных в Каннах. Она позирует в откровенном костюме на голое тело: клетчатой рубашке и мини-юбке. Лук она дополнила босоножками-вьетнамками, а также крупными серьгами с драгоценными камнями и кольцом. По всей видимости, девушка как раз собиралась выйти на красную дорожку. Потому как макияж и прическа модели уже были готовы.

Любима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендомЛюбима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендомЛюбима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендомЛюбима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендомЛюбима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендом

Белла Хадид в Каннах с любимым мужчиной (фото: instagram.com/bellahadid)

"Время моей жизни. Здорова, востребованна и любима", - написала младшая из сестер Хадид. Для внимательных фанатов, которые не поленились полистать ее галерею до конца, Белла запостила и фото с мужчиной. Пара нежно обнимается на балконе, просто сияя от счастья.

"Последнее фото! О боже, я кричу!", "Последнее фото, ты просто убила", "Кто это?", "Подождите, подождите… Последнее фото!", "Я не понял, это кто на последней фотке??", "Что", "Мамочки, кто этот парень", - засыпали Беллу вопросами. Разумеется, пока что она оставила интригу.

Напомним, последним мужчиной Беллы Хадид, с которым она официально появлялась на публике, был рэпер The Weeknd. В прошлом году в сети появились слухи, что пара возобновила отношения. Но, судя по всему, они были сильно приукрашены.

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