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Любима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионером

Новина українською →
США, Вторник 01 июня 2021 12:31
Любима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионером София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Марина Настевич

Внучке знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соне Евдокменко 30 мая исполнилось 20 лет. Девушка уже давно живет и учится в США - там она и отпраздновала свой юбилей. Она побывала в национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта в компании своего жениха.

Красочными фото с любимым красотка поделилась на своей странице в Instagram.

Соня позировала на фоне захватывающих дух пейзажей в коротких шортах и укороченном худи мятного цвета, демонстрируя свою точеную фигуру.

Любима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионером

На другом снимке она запечатлена в машине вместе со своим женихом - украинским предпринимателем Денисом Жадановым, который входит в рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".

Любима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионером

София Евдокименко провела свой день рождения в компании любимого парня Дениса Жаданова (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"Благодарна, любима и вдохновлена", – описала свое состояние 20-летняя внучка Ротару.

Подписчики в комментариях отметили, что пара выглядит счастливыми вместе, и пожелали имениннице исполнения всех ее желаний.

Позже она опубликовала еще несколько фото, сделанных в том же парке на фоне стилизированного вигвама. София позировала в очаровательном розовом платье с разрезом и полусапожках.

Любима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионеромЛюбима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионером

София Евдокименко отпраздновала 20-летие в живописном парке в США (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Евдокименко "рассекретила" своего 31-летнего возлюбленного-миллионера несколько месяцев назад и на пальце Сони тогда заметили помолвочное кольцо. Денис и София познакомились в Америке, где сейчас учится девушка. Она получает образование в престижном учебном заведении - Школе дизайна Parsons в Нью-Йорке.

Ранее мы писали, что внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото. Соня Евдокименко отдыхала на Гавайях со своим любимым Дениом Жадановым и компанией друзей.

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