Любимая Илона Маска заболела коронавирусом: наслаждаюсь лихорадкой

Известная канадская певица Граймс, которая также является девушкой американского миллиардера Илона Маска, заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом 32-летняя артистка сообщила на своей странице Instagram в сторис. При этом она подчеркнула, что наслаждается болезнью.

"Наконец-то заболела коронавирусом, но, что удивительно, я наслаждаюсь лихорадкой", - отметила Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше.

Она не рассказала больна только она одна или инфекция затронула еще восьмимесячного ребенка.

Отметим, что Граймс начала встречаться с Маском в 2018 году. Уже в мае 2020 года у пары родился сын, который получил необычное имя X Æ A-XII.

Девушка Илона Маска Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Напомним, Илон Маск назвал коронавирус обычной простудой. Он заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. При этом заявил, что у него болезнь проходит в достаточно легкой форме.

Маск получил несколько результатов тестов на коронавирус и все они различались. За один день он сдал четыре теста и результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными.

Многие подписчики Маска возмутились его высказыванием о том, что это обычная простуда.

Недавно Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Его состояние значительно увеличилось после роста акций компании Tesla на фондовых торгах и достигло 185 миллиардов долларов.