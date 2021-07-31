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Любимое летнее лакомство: Лилия Ребрик раскрыла секрет вкусной вареной кукурузы

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 14:42
Любимое летнее лакомство: Лилия Ребрик раскрыла секрет вкусной вареной кукурузы Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что очень любит популярное в Украине летнее лакомство - вареную молодую кукурузу. При этом у нее есть свои лайфхаки, как же сделать ее невероятно вкусной.

В своем Instagram артистка поделилась милыми фото с младшей дочкой Полиной и раскрыла секреты ароматной кукурузы "как в детстве".

На снимках Лилия с малышкой сидят за столиком в детском домике во дворе и лакомятся кукурузой. На ведущей - платье-халат с цветочным принтом и забавные белые шлепки, волосы ее распущены, на лице нет ни капли макияжа.

Любимое летнее лакомство: Лилия Ребрик раскрыла секрет вкусной вареной кукурузы

Далее Ребрик рассказала, как варит кукурузу, чтобы та получилась вкусной.

"Любимое летнее лакомство миллионов! И наша #дикасімейка - не исключение! Вареная соленая кукуруза! Я даже пишу это и мне уже вкусно. Как вы ее варите, чтобы вкусной была?

Я снимаю листья, мою початки и целыми кладу в кастрюлю с толстым дном, заливаю водой, чтобы она была где-то на 2 сантиметра выше початков, иногда на дно кладу вымытые листья кукурузы. Варю, если молодая, то 20-30 минут в кипящей воде (не то, что в детстве, когда запах УЖЕ сводил с ума, а кукурузе ЕЩЕ вариться и вариться).

Честно говоря, всегда определяю на глаз, а точнее - “на зуб”, готова ли кукуруза. Я не добавляю соли, когда кочан еще варится. Так мне мама советовала. Я люблю посолить уже сваренную, еще горячую кукурузу и смазать ее сливочным маслом! И тогда такой вкус у нее..... знаете, как с детства: будто ты где-то на черноморском курорте на пляже сидишь!" - поделилась знаменитость.

Любимое летнее лакомство: Лилия Ребрик раскрыла секрет вкусной вареной кукурузы

Лилия Ребрик и ее семья обожают лакомиться вареной кукурузой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раскрыла Лилия и еще один лайфхак - как правильно выбрать кукурузу.

"И еще мой лайфхак - как выбрать действительно вкусную кукурузу! Берите кочаны с крепкими зелеными листьями, зернышки должны быть светло-желтыми и расположенные плотными рядами. После варки - можете оставить на полчасика на плите в горячей воде. Я еще очень люблю на гриле, но все же вареная - фаворит!" - призналась актриса.

Напомним, ранее Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом в брючном костюме.

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Лилия Ребрик телеведущая
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