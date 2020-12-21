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Любимое с самого детства: Ольга Сумская поделилась простым рецептом новогоднего блюда

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 15:15
Любимое с самого детства: Ольга Сумская поделилась простым рецептом новогоднего блюда Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Ольга Сумская недавно, не сдерживая эмоций, призналась, что не дала достаточно любви своей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой. Актриса расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.

Но есть у актрисы и светлые воспоминания. Например, блюда из ее собственного детства, они всегда самые вкусные! Актриса поделилась уютным постом со своими фолловерами: на фото они вместе с мужем демонстрируют плоды своих трудов на кухне. На тарелке стоят аппетитные яйца-грибочки.

Ольга не только похвасталась аппетитными снимками, но и щедро поделилась с поклонниками рецептом, чтобы каждый смог сделать себе такие же и угостить семью на праздники.

"На новорічному столі першими з‘їдять саме ці грибочки серед різномаїття страв... Чоловік просто обожнює ці грибочки-мухоморчики! Спробуйте і ви. Як робити:

  • Зварити вкруту яйця, остудити і вийняти жовтки.
  • Посмажити порізану дрібно цибулю, додати до жовтків.
  • Далі додаємо борошно з білих грибів, його можна змолоти самому на м‘ясорубці: берете сухі білі гриби в маркеті або готове борошно з грибів на базарі, додати солі і перцю за смаком і трохи майонезу.
  • Начиняємо цією масою половинки яєць і поєднуємо, трохи обрізаємо ніжку, аби вони стояли.
  • Робимо галявинку з салату або зелені, ставимо грибочки, зверху робимо шляпки зі шматочків помідорів, цяточки зі сметани... Смакота фантастична!", - написала Ольга.

Любимое с самого детства: Ольга Сумская поделилась простым рецептом новогоднего блюдаНо это еще не все, также Сумская раскрыла секрет приготовления фруктового салата под названием "Новорічна ялинка".

  • "Викладаємо гіркою шматочки почищених мандаринів і нарізаних бананів у вигляді гірки.
  • Поливаємо збитою густою сметаною з медом на смак.
  • Обкладаємо дуже тонко нарізаними шматочками ківі.
  • Зверху - зернятка порічки або калини", - написала Ольга.

Любимое с самого детства: Ольга Сумская поделилась простым рецептом новогоднего блюдаОльга Сумская делится вкусными рецептами (фото: instagram.com/olgasumska/)

Раньше Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проекта, фанаты были в шоке от красоты актрисы - годы не властны над ней.

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