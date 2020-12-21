Любимое с самого детства: Ольга Сумская поделилась простым рецептом новогоднего блюда
Ольга Сумская недавно, не сдерживая эмоций, призналась, что не дала достаточно любви своей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой. Актриса расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.
Но есть у актрисы и светлые воспоминания. Например, блюда из ее собственного детства, они всегда самые вкусные! Актриса поделилась уютным постом со своими фолловерами: на фото они вместе с мужем демонстрируют плоды своих трудов на кухне. На тарелке стоят аппетитные яйца-грибочки.
Ольга не только похвасталась аппетитными снимками, но и щедро поделилась с поклонниками рецептом, чтобы каждый смог сделать себе такие же и угостить семью на праздники.
"На новорічному столі першими з‘їдять саме ці грибочки серед різномаїття страв... Чоловік просто обожнює ці грибочки-мухоморчики! Спробуйте і ви. Як робити:
- Зварити вкруту яйця, остудити і вийняти жовтки.
- Посмажити порізану дрібно цибулю, додати до жовтків.
- Далі додаємо борошно з білих грибів, його можна змолоти самому на м‘ясорубці: берете сухі білі гриби в маркеті або готове борошно з грибів на базарі, додати солі і перцю за смаком і трохи майонезу.
- Начиняємо цією масою половинки яєць і поєднуємо, трохи обрізаємо ніжку, аби вони стояли.
- Робимо галявинку з салату або зелені, ставимо грибочки, зверху робимо шляпки зі шматочків помідорів, цяточки зі сметани... Смакота фантастична!", - написала Ольга.
Но это еще не все, также Сумская раскрыла секрет приготовления фруктового салата под названием "Новорічна ялинка".
- "Викладаємо гіркою шматочки почищених мандаринів і нарізаних бананів у вигляді гірки.
- Поливаємо збитою густою сметаною з медом на смак.
- Обкладаємо дуже тонко нарізаними шматочками ківі.
- Зверху - зернятка порічки або калини", - написала Ольга.
Ольга Сумская делится вкусными рецептами (фото: instagram.com/olgasumska/)
Раньше Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проекта, фанаты были в шоке от красоты актрисы - годы не властны над ней.