С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото
Украинская певица Слава Каминская в последнее время часто говорит о любви: то рассуждает, как строить отношения с "настоящими своего бывшего", то вообще говорит, что "бывших не бывает". А на этот раз певица и вовсе озадачила поклонников "свадебным фото" с неизвестным мужчиной.
Слава запостила веселый снимок в своем Instagram прямо в День святого Валентина.
"С любимыми не расставайтесь. Люблю, шубу куплю", - подписала Каминская снимок, на котором парочка стоит под руки, у невести букет в руках, а вокруг летают ангелочки.
Слава Каминская и ее "свадебное фото" (фото: instagram.com/babaslavka/)
Оказалось, что на снимке - не таинственный незнакомец, а инфлюенсер Кирилл Скачков. В своем профиле Кирилл тоже запостил снимок со Славой и поблагодарил ее, что та рядом.
Слава и Кирилл (фото: instagram.com/ucupcake/)
"Каждому, по факту, рядом нужен человек. Спасибо, что рядом, человечище", - написано он под снимком.
Поклонники оценили, как хорошо парочка смотрится вместе и пожелали им отличного Дня влюбленных.
- Так вы смотритесь!
- Какие вы классные, люблю вас
- Давно пора
- Любовь да совет
Напомним, что фаната певицы давно обсуждают воссоединение Славы и ее бывшего мужа Эдгара Каминского. Каминская и сама часто подливает масла в огонь, постит их совместные фото и подписывает снимки "сегодня не мой, а завтра мой".
Сам Эдгар в интерью психотерапевту Игорю Погодину признался, в чем была причина развода со Славой. О взглядах на семью и отношения Каминского можно почитать здесь.