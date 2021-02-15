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С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 11:21
С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото Слава Каминская (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Украинская певица Слава Каминская в последнее время часто говорит о любви: то рассуждает, как строить отношения с "настоящими своего бывшего", то вообще говорит, что "бывших не бывает". А на этот раз певица и вовсе озадачила поклонников "свадебным фото" с неизвестным мужчиной.

Слава запостила веселый снимок в своем Instagram прямо в День святого Валентина.

"С любимыми не расставайтесь. Люблю, шубу куплю", - подписала Каминская снимок, на котором парочка стоит под руки, у невести букет в руках, а вокруг летают ангелочки.

С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото

Слава Каминская и ее "свадебное фото" (фото: instagram.com/babaslavka/)

Оказалось, что на снимке - не таинственный незнакомец, а инфлюенсер Кирилл Скачков. В своем профиле Кирилл тоже запостил снимок со Славой и поблагодарил ее, что та рядом.

С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото

Слава и Кирилл (фото: instagram.com/ucupcake/)

"Каждому, по факту, рядом нужен человек. Спасибо, что рядом, человечище", - написано он под снимком.

Поклонники оценили, как хорошо парочка смотрится вместе и пожелали им отличного Дня влюбленных.

  • Так вы смотритесь!
  • Какие вы классные, люблю вас
  • Давно пора
  • Любовь да совет

Напомним, что фаната певицы давно обсуждают воссоединение Славы и ее бывшего мужа Эдгара Каминского. Каминская и сама часто подливает масла в огонь, постит их совместные фото и подписывает снимки "сегодня не мой, а завтра мой".

Сам Эдгар в интерью психотерапевту Игорю Погодину признался, в чем была причина развода со Славой. О взглядах на семью и отношения Каминского можно почитать здесь.

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