ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летием

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 12:04
Мой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летием Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно стала мамой в третий раз, нежно поздравила своего мужа Юрия Горбунова с днем рождения - 24 августа шоумену исполнился 51 год.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию нежных снимков с избранником и душевно к нему обратилась.

На фото супруги запечатлены в обнимку и целующимися, а на некоторых кадрах 37-летняя Катя снята во время третьей беременности.

Мой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летиемМой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летиемМой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летиемМой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летиемМой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летиемМой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летием

Катя Осадчая умилила нежными кадрами с любимым мужем (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая нежно поздравила любимого и оставила ему теплые пожелания.

"Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня приветствовать тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был самым счастливым каждую минуту!" – написала Осадчая.

"Спасибо тебе, любовь моя!" - ответил Горбунов в комментариях.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и засыпали звездную пару и именинника теплыми пожеланиями.

  • Катюша, з найпрекраснiшим iменинником тебе, бажаю, щоб ви так дивились одне на одного довiку
  • Самая красивая пара нашей страны! @gorbunovyuriy С днём рождения
  • Ніколи ще Юра не був таким щасливим, ви молодці!
  • Дуууже гарна пара, щастя вам, любіть і творіть!
  • Вітаю, ви така чудова пара!
  • Які гарні слова
  • Будьте завжди такі щасливі
  • Задоволення одне від вас
  • Ви прекрасні
  • С именинником тебя!!! Огромное счастье обрести такого любимого, партнера, отца детей!!! Счастья и любви вам обоим!

Напомним, ранее счастливый Юрий Горбунов растрогал милым фото знакомства своих сыночков.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Студенты в Украине могут вернуть 18% "кэшбека" от стоимости обучения: как это сделать
Студенты в Украине могут вернуть 18% "кэшбека" от стоимости обучения: как это сделать