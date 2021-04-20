Любить себя и быть примером: Илона Гвоздева рассказала о нелегкой женской доле
Популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева полгода назад родила второго ребенка - сына Доминика. Она быстро пришла в форму и с удовольствием проводит время с детьми. Однако, как призналась артистка, ей тоже приходится нелегко.
На своей странице в Instagram Илона поделилась задумчивым фото и порассуждала о нелегкой роли женщины в наше время.
На снимке заметно похудевшая после родов танцовщица запечатлена в длинном платье персикового цвета, а красный пояс подчеркнул ее тонкую талию. На лице у нее легкий макияж, а волосы распущены. Гвоздева задумчиво смотрит мимо камеры куда-то вдаль.
Илона Гвоздева заметно похудела после вторых родов (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
По словам звезды, последние полгода были непростыми для нее.
"Женщина - это....Чем старше становлюсь, тем чаще задаю себе подобные вопросы. Последние полгода для меня были и прекрасными и "ужасными" одновременно. Прекрасными от осознания того, что я стала во второй раз мамой, теперь я ещё и мама СЫНА, гордость так и распирает изнутри, но также это время было для меня безумно тяжёлым, так как сочетать все и сразу не всегда удавалось и до сих пор не удаётся на все 100%, всегда хочется спать и хочется иногда убежать в тишину, потеряться на пару дней и так далее..." - откровенно поделилась Илона.
Однако при этом она благодарна за все и поняла, что действительно важно в жизни.
"Но, несмотря на все эти жизненные нюансы, я всегда понимала, что ощущения внутри меня - это основа всех основ, это мой стержень, моя сила, мое здоровье, моя энергия и мое ВСЁ! Важно чувствовать себя наполненной, удовлетворённой, реализованной в своих важных сферах жизни, важно уметь принимать и отдавать любовь, важно любить себя и уметь слышать свой внутренний голос, важно быть честной с самой собой, важно быть той женщиной, которую ты готова встречать каждое утро в отражении зеркала и улыбаться ей", - уверена Гвоздева.
Илона Гвоздева счастлива быть мамой и дочери, и сына (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Для себя хореограф вывела, что же такое быть настоящей женщиной.
"Для меня быть женщиной значит:
- любить себя и быть довольной собой
- реализовать себя на все 100% как мама, как жена, как бизнес-леди
- уметь вдохновить мужа на великие дела
- быть примером и мотиватором для для детей
- мудро воспринимать все сложности в жизни и находить решения
- излучать позитивную энергию, счастье,улыбку, свет и добро
- уметь вовремя уйти и перегрузиться
- сделать сначала счастливой себя, а после своих близких
- быть Человеком", - перечислила знаменитость.
Напомним, ранее Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото с мужем, дочерью и сыном.