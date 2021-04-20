Любить себя и быть примером: Илона Гвоздева рассказала о нелегкой женской доле

Популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева полгода назад родила второго ребенка - сына Доминика. Она быстро пришла в форму и с удовольствием проводит время с детьми. Однако, как призналась артистка, ей тоже приходится нелегко.

На своей странице в Instagram Илона поделилась задумчивым фото и порассуждала о нелегкой роли женщины в наше время.

На снимке заметно похудевшая после родов танцовщица запечатлена в длинном платье персикового цвета, а красный пояс подчеркнул ее тонкую талию. На лице у нее легкий макияж, а волосы распущены. Гвоздева задумчиво смотрит мимо камеры куда-то вдаль.

Илона Гвоздева заметно похудела после вторых родов (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

По словам звезды, последние полгода были непростыми для нее.

"Женщина - это....Чем старше становлюсь, тем чаще задаю себе подобные вопросы. Последние полгода для меня были и прекрасными и "ужасными" одновременно. Прекрасными от осознания того, что я стала во второй раз мамой, теперь я ещё и мама СЫНА, гордость так и распирает изнутри, но также это время было для меня безумно тяжёлым, так как сочетать все и сразу не всегда удавалось и до сих пор не удаётся на все 100%, всегда хочется спать и хочется иногда убежать в тишину, потеряться на пару дней и так далее..." - откровенно поделилась Илона.

Однако при этом она благодарна за все и поняла, что действительно важно в жизни.

"Но, несмотря на все эти жизненные нюансы, я всегда понимала, что ощущения внутри меня - это основа всех основ, это мой стержень, моя сила, мое здоровье, моя энергия и мое ВСЁ! Важно чувствовать себя наполненной, удовлетворённой, реализованной в своих важных сферах жизни, важно уметь принимать и отдавать любовь, важно любить себя и уметь слышать свой внутренний голос, важно быть честной с самой собой, важно быть той женщиной, которую ты готова встречать каждое утро в отражении зеркала и улыбаться ей", - уверена Гвоздева.

Илона Гвоздева счастлива быть мамой и дочери, и сына (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для себя хореограф вывела, что же такое быть настоящей женщиной.



"Для меня быть женщиной значит:

- любить себя и быть довольной собой

- реализовать себя на все 100% как мама, как жена, как бизнес-леди

- уметь вдохновить мужа на великие дела

- быть примером и мотиватором для для детей

- мудро воспринимать все сложности в жизни и находить решения

- излучать позитивную энергию, счастье,улыбку, свет и добро

- уметь вовремя уйти и перегрузиться

- сделать сначала счастливой себя, а после своих близких

- быть Человеком", - перечислила знаменитость.