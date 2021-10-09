Люблю ее безумно: Потап устроил Каменских "сладкий побег" в Мадрид

Звездные супруги Настя Каменских и Потап решили устроить себе романтические осенние каникулы и улетели в теплую Испанию, где гуляют по живописным улочкам и веселятся.

Так, Потап выложил милое фото в обнимку со счастливой женой из аэропорта и признался, что до сих пор иногда не понимает, за что такая красотка выбрала его, а также признался Насте в любви.

Настя Каменских и Потап улетели в осеннее путешествие (фото: instagram.com/realpotap)

"Красивые девочки всегда выбирают Мощных парней, потому что они знают, что их будут любить, а смазливые парни знают, что они хороши собой и зачастую любят себя больше партнера…не всегда конечно, бывают сбалансированные божественно красивые пары, кроме голливудских, в них я не верю, знаю, как оно там, но тоже не без исключений, подтверждающих правило…..но я всегда поражался, как эта красотка выбрала меня, она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя! My lovely wife & our future adventures!" - написал продюсер.

Как оказалось, он увез любимую в Мадрид - не зря же певица хорошо говорит по-испански и обожает эту культуру. Артисты остановились в пятизвездочном отеле The Westin Palace. Они уже успели прогуляться по Мадриду и посетили шоу фламенко, о чем рассказали в своих Stories.

Каменских также показала несколько снимков с прогулки по городу. Для романтического променада с мужем она выбрала мини-платье в крапинку, напоминющую окрас далматинца. Артистка дополнила лук черной кожаной косухой, черными колготками и грубыми ботинками, а также сумкой от Prada.

Настя позировала прямо на пешеходном переходе и поблагодарила любимого за эту поездку.

"Спасибо, любимый, за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо", - тепло написала исполнительница.

Настя Каменских прогулялась по Мадриду в оригинальном платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же выложил смешное видео из отеля, на котором они с супругой исполняют забавный танец и в процессе он задевает рукой люстру, с которой отваливаются некоторые части.

"Ой", - прокомментировал казус артист.