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Люблю ее безумно: Потап устроил Каменских "сладкий побег" в Мадрид

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Мадрид, Испания, Суббота 09 октября 2021 13:14
Люблю ее безумно: Потап устроил Каменских "сладкий побег" в Мадрид Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Звездные супруги Настя Каменских и Потап решили устроить себе романтические осенние каникулы и улетели в теплую Испанию, где гуляют по живописным улочкам и веселятся.

Атмосферными фото и видео пара поделилась на своих страничках в Instagram.

Так, Потап выложил милое фото в обнимку со счастливой женой из аэропорта и признался, что до сих пор иногда не понимает, за что такая красотка выбрала его, а также признался Насте в любви.

Люблю ее безумно: Потап устроил Каменских &quot;сладкий побег&quot; в Мадрид

Настя Каменских и Потап улетели в осеннее путешествие (фото: instagram.com/realpotap)

"Красивые девочки всегда выбирают Мощных парней, потому что они знают, что их будут любить, а смазливые парни знают, что они хороши собой и зачастую любят себя больше партнера…не всегда конечно, бывают сбалансированные божественно красивые пары, кроме голливудских, в них я не верю, знаю, как оно там, но тоже не без исключений, подтверждающих правило…..но я всегда поражался, как эта красотка выбрала меня, она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя! My lovely wife & our future adventures!" - написал продюсер.

Как оказалось, он увез любимую в Мадрид - не зря же певица хорошо говорит по-испански и обожает эту культуру. Артисты остановились в пятизвездочном отеле The Westin Palace. Они уже успели прогуляться по Мадриду и посетили шоу фламенко, о чем рассказали в своих Stories.

Каменских также показала несколько снимков с прогулки по городу. Для романтического променада с мужем она выбрала мини-платье в крапинку, напоминющую окрас далматинца. Артистка дополнила лук черной кожаной косухой, черными колготками и грубыми ботинками, а также сумкой от Prada.

Настя позировала прямо на пешеходном переходе и поблагодарила любимого за эту поездку.

"Спасибо, любимый, за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо", - тепло написала исполнительница.

Люблю ее безумно: Потап устроил Каменских &quot;сладкий побег&quot; в МадридЛюблю ее безумно: Потап устроил Каменских &quot;сладкий побег&quot; в МадридЛюблю ее безумно: Потап устроил Каменских &quot;сладкий побег&quot; в Мадрид

Настя Каменских прогулялась по Мадриду в оригинальном платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же выложил смешное видео из отеля, на котором они с супругой исполняют забавный танец и в процессе он задевает рукой люстру, с которой отваливаются некоторые части.

"Ой", - прокомментировал казус артист.

Напомним, ранее Потап и Каменских показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве.

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Настя Каменских Потап
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