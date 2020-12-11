Я люблю деньги! Потап назвал самую дорогую покупку в жизни

Потап рассказал о своей самой дорогой покупке (фото: facebook com YUNA.MUSICAWARDS)

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своем отношении к деньгам, а также о своей самой дорогостоящей покупке. Этими мыслями он поделился в программе "Зе интервьюер" с ведущим Анатолием Анатолиевичем.

"Деньги для меня инструмент. Да, я люблю деньги. Очень. Я люблю все, что за них можно купить", - рассказал Потап.

Также украинский продюсер сообщил, что гордится тем, что построил дом для своей семьи с любимой женой Настей Каменских.

"Я построил дом здесь, для нашей семьи. Дом - это дорогая история, мы не сразу его купили, сначала был фундамент, стены, крыша", - поделился продюсер.

По словам Алексея Потапенко, счастье не заключается для него в деньгах. У него нет супер-дорогих часов, но он с удовольствием носит подарок от Насти часы с надписью "Я пою тебя".

"Для меня это не имеет значения", - прокомментировал Потап дорогие вещи.

Также он рассказал, что никогда бы не потратил деньги на то, что может причинить кому-то боль.

Потап рассказал об отношении к деньгам

Как мы ранее писали, украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал волну возмущения из-за его намерения сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой.

Напомним, мы писали о том, как начался скандал с Потапом и какой резонанс он вызвал в сети.