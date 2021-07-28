Люблю хинкали и латекс: Никитюк показала упругие ягодицы и рассказала о своем желании
Леся Никитюк на днях вернулась в Киев из Черногории, где она на славу отдохнула с друзьями. Ведущая успела не только насладиться отпуском, местной кухней и солнечными ваннами, но и получила травму, причем, прямо перед отъездом! Впрочем, это не омрачило воспоминания о проведенном в стране времени, к тому же, в телефоне Леди Ле остались неопубликованные фото, которыми она с удовольствием поделилась.
Телезвезда запостила в Instagram пару снимков, где продемонстировала свои стройные формы с различных ракурсов.
Леди Ле расположилась на балконе отельного номера с видом на морские пейзажи и местные красоты. На ней –белоснежный костюм, состоящий из топа с длинным рукавом и брюк на резинке свободного кроя. На одном из кадров Леся повернулась в профиль к камере и эффектно позирует, демонстрируя упругие ягодицы в облегающих штанах.
"На фото супер розумна і красива дівчина…. Чого я ще не в тусовке Кім Кардашьян, я не поняла! Я теж люблю хінкалі і латекс…" - оставила оригинальную подпись с юмором теледива.
Леся Никитюк показала зрелищные снимки из Черногории (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники бросились заверят ее – это Ким Кардашьян должна желать попасть в окружение украинский телезвезды, а сама Леся – куда лучше западной знаменитости.
- Таки да - красотка и умничка, к тому же веселая и находчивая
- Бампер маловат, Лесичка. Зато ты красивая, умная и очень прикольная
- Вот это ноги!
- Ты лучше Ким
- Какая крутая!
- Красивый вид! На Лесю
- В двух словах о себе … скромная и великолепная!
- Бомба
- Леся Ивановна, Ким до вас далеко
- Сразу вспомнилась песня:...попа,как у Ким. Лесь,ты ,как всегда огонь
Напомним, что ранее Леся Никитюк в эффектных шортах показала морскую прогулку на яхте.