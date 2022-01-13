Люблю быть разной: Лилия Ребрик вызвала фурор в сети необычным образом
Украинцы привыкли видеть Лилию Ребрик всегда бодрой, позитивной и с улыбкой на лице - несмотря на ранние подъемы, телеведущая заряжает зрителей энергией. Однако она бывает и другой - артистка показала себя с неожиданной стороны на новых фото и вызвала настоящий фурор в сети.
Снимками с эффектной фотосессии актриса поделилась в Instagram.
На них Лилия предстала без привычной улыбки на лице и с довольно ярким макияжем с акцентом на глазах. Волосы она собрала в хвост, оставив у лица несколько растрепанных прядей.
Ребрик примерила несколько стильных нарядов и призналась, что любит быть разной.
Лилия Ребрик восхитила неожиданным образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Еще одно фото меня без улыбки, меня непривычной (цитирую ваши слова). Да, я обожаю улыбаться и в жизни, и на фото!!! Это для меня как воздух… Но также я умею и люблю быть разной: усталой или заряженной энергией, грустной или безумно веселой. Любите себя - любой! Прямо сейчас подумайте: "Я самая лучшая!" и это будет искренняя правда. А еще - улыбнитесь, прямо сейчас, просто так", - поделилась ведущая.
Автором впечатляющих снимков выступила известный фотограф Кристина Маслова, которая тоже выложила несколько кадров на своей страничке.
Лилия Ребрик покорила новой стильной фотосессией (фото: instagram.com/christina.maslova)
Поклонники Лилии пришли в восторг от такого образа звезды и засыпали ее комплиментами.
- Какая открытая, светлая, переживающая, чувственная и очень крутая фотография
- Наша дико красивая
- Лілічка, Ви неймовірна красуня. У Вас стільки жіночності. Ви дуже ніжна, лагідна, мила
- Фото дійсно класні бо Ви шикарна жінка!
- Дуже красива та харизматична жінка
- Божественна!!! Загадочна!
- Ліля, ви чарівні
- Вам пасує такий образ
- Очень идёт серьёзный образ
- Неможливо відвести погляд від Вашої краси
Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями в родных Черновцах.