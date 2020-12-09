Люблю своего бывшего мужа: Слава Каминская сделала неожиданное признание в ответ на слова хейтеров

Слава Каминская на днях взбудоражила своих подписчиков совместным фото с бывшим мужем, подписав снимок в духе "вчера не мой, сегодня опять мой". Эдгар Каминский тоже поучаствовал в обсуждении.

Разумеется, фанаты певицы не остались в стороне и припомнили Славе ее высказывания в сторону Эдгара. Так что Каминская написала на данную тему еще один пост, расставив все по своим местам. Певица призналась в любви эксу и вывела формулу счастливого брака: надо вовремя отпустить.

"Начиталась я вчера коментов под постом с бывшим мужем. Муж, может, и бывший, а отец - нынешний, и так будет всегда! Любовь может трансформироваться, если она имела место быть!

Девочки, что в вашей голове? Общаться с бывшими - это нормально, тем более, если у вас есть совместные дети! Независимо от наличия нового избранника или избранницы и новых чувств!

Разные периоды бывают в жизни! Иногда лучше отпустить, чтобы остаться вместе навсегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных малышей!

Поймите одно, бывших не бывает, когда вас связывают дети! У вас может быть миллион отношений, но у ваших детей других родителей не будет! Если в вас живет один эгоизм, ругайтесь, убивайте друг друга, но подумайте о том, что дети, рожденные в любви, погибнут от вашей ненависти! Мы создаем общество, в котором живем! И либо лечим, либо калечим!", - написала Слава.

Слава Каминская с бывшим мужем (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Ранее Слава Каминская в интервью известному глянцу рассказала о пережитом разводе и о том, каким нелегким был этот период. Певица призналась, что ей удалось выйти из него полностью другим человеком, с позитивным мышлением и прежней верой в любовь.