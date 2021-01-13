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Люблю тебя вечность: Джиджи Хадид растрогала редким фото с возлюбленным

Новина українською → США, Среда 13 января 2021 19:41
Люблю тебя вечность: Джиджи Хадид растрогала редким фото с возлюбленным Джиджи Хадид с парнем (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Джиджи Хадид - очень скрытная личность. Еще до того как объявить миру о своей беременности, девушка долгие месяцы виртуозно скрывала этот факт. Да и о том, что наладила отношения с парнем задолго до беременности, также молчала. Дело в том, что с отцом своей дочери - музыкантом Зейном Маликом - популярная во всем мире модель сходилась и расходилась много лет. Пара никогда не афишировала отношения, а потому даже фото в блоге Джиджи с Зейном были крайне редкими.

И вот старшая Хадид, наконец, сделала пост в духе всех влюбленных девушек. На ее странице появилось фото с Зейном, которое она приурочила ко дню рождения парня. Ему 12-го января исполнилось 28 лет.

Люблю тебя вечность: Джиджи Хадид растрогала редким фото с возлюбленнымЛюблю тебя вечность: Джиджи Хадид растрогала редким фото с возлюбленнымМужчина и мама Джиджи отметили дни рождения (фото: instagram.com/gigihadid)

"Команда No Sleep! С Днем рождения нашего Zaddy baba. Такой особенный. Люблю тебя долгое время, спасибо, что сделал меня мамой для самой лучшей девушки. Желаю тебе всего наилучшего каждый божий день", - написала Джиджи под фото, где они веселятся в забавных нарядах.

Ранее, к слову, день рождения отметила и мама знаменитых моделей - Иоланда Хадид. Так что череда праздников в знаменитой семье продолжается.
Младшая сестра Джиджи - Белла Хадид - сейчас вовсю занята карьерой.

Девушка недавно представила календарь, где снялась полуобнаженной.

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