Люблю тебя вечность: Джиджи Хадид растрогала редким фото с возлюбленным

Джиджи Хадид - очень скрытная личность. Еще до того как объявить миру о своей беременности, девушка долгие месяцы виртуозно скрывала этот факт. Да и о том, что наладила отношения с парнем задолго до беременности, также молчала. Дело в том, что с отцом своей дочери - музыкантом Зейном Маликом - популярная во всем мире модель сходилась и расходилась много лет. Пара никогда не афишировала отношения, а потому даже фото в блоге Джиджи с Зейном были крайне редкими.

И вот старшая Хадид, наконец, сделала пост в духе всех влюбленных девушек. На ее странице появилось фото с Зейном, которое она приурочила ко дню рождения парня. Ему 12-го января исполнилось 28 лет.

Мужчина и мама Джиджи отметили дни рождения (фото: instagram.com/gigihadid)

"Команда No Sleep! С Днем рождения нашего Zaddy baba. Такой особенный. Люблю тебя долгое время, спасибо, что сделал меня мамой для самой лучшей девушки. Желаю тебе всего наилучшего каждый божий день", - написала Джиджи под фото, где они веселятся в забавных нарядах.

Ранее, к слову, день рождения отметила и мама знаменитых моделей - Иоланда Хадид. Так что череда праздников в знаменитой семье продолжается.

Младшая сестра Джиджи - Белла Хадид - сейчас вовсю занята карьерой.

Девушка недавно представила календарь, где снялась полуобнаженной.