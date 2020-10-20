ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Любовь вне расстояний: Настя Каменских рассказала об особенной связи между ней и Потапом

Новина українською → Вторник 20 октября 2020 10:01
Любовь вне расстояний: Настя Каменских рассказала об особенной связи между ней и Потапом Настя Каменских (www.instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменских вывела формулу любви

Настя Каменских рассказала, на чем, по ее мнению, должна строиться настоящая любовь. Певица считает, что забота и уважение – это важно, но особенную связь между влюбленными тоже никто не отменял.

Каменских поделилась трогательным фото со своим мужем, певцом и продюсером Потапом. Пара позирует на отдыхе, супруги нежно обнимаются и выглядят расслабленными и довольными.

Любовь вне расстояний: Настя Каменских рассказала об особенной связи между ней и ПотапомНастя Каменских и Потап знают толк в любви (фото: (www.instagram.com/kamenskux/)

"Насколько же важно, чтобы отношения строились не только на любви, заботе и уважении к друг другу, но и на взаимосвязи, которая рождается между двумя людьми. Когда люди умеют и хотят слушать, слышать и чувствовать друг друга. И всегда быть вместе, чувствуя биение сердца и настроение друг друга даже на расстоянии. Для меня любовь – это совокупность многих факторов, которые вместе создают крепкие и гармоничные отношения", - написала Настя под снимком.

"Вы заставляете поверить в любовь", "Лучше пары не придумать", "Так есть, в этом вся любовь", – поделились впечатлениями от слов Насти фолловеры.

Напомним, что на днях Каменских рассказала, как нужно расслабляться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских Счастье семья Потап любовь
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украине антирекорд по смертям от коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине антирекорд по смертям от коронавируса