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Любовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгию

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 18:28
Любовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгию Том Круз и Николь Кидман (фото: Getty Images) 
Автор: Ольга Турчаникова

Эти звезды уже давно разошлись, но их истории любви по-прежнему вызывают трепет и прилив ностальгии. Вспоминаем самые знаменитые пары, которые в свое время казались такими идеальными.

90-е подарили нам массу легендарных звездных пар. Молодые и влюбленные, эти знаменитости создавали порой провокационные и неформальные союзы. И даже несмотря на порой непродолжительные романы, запомнились миру яркими и страстными.

Том Круз и Николь Кидман

Любовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгиюЛюбовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгиюОдна из самых красивых пар 90-х (фото: Getty Images)

Шон Пенн и Робин Райт

Любовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгиюЛюбовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгиюРоман пары начался на съемках (фото: Getty Images)

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