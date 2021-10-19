Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу

Катя Осадчая и Юрий Горбунов умеют плодотворно работать и с удовольствием отдыхать после насыщенных будней. Недавно пара побывала в солнечной Турции, где успела застать летнее тепло. А компанию им составил маленький сыночек Данила – малыш впервые отправился в путешествие с родителями. Красочными фото из поездки звездная семья делится до сих пор, тем более есть весомый повод!

Так, Катя опубликовала в Instagram живописные кадры на морском берегу.

Ведущая позирует в длинном легком развивающемся платье лососевого оттенка с младшим сыном на руках. Рядом с ней – любимый муж, который бережно обнимает самых родных и близких.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юрій Горбунов, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох", - написала ведущая, нежно обратившись к мужу.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют два месяца младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha)

Под постом в комментариях телезвезда пояснила, что любви ее звездного супруга хватит на троих детей, включая сына Кати от первого брака Илью, который сейчас получает высшее образование в США. Отчим очень гордится пасынком и радуется его успехам как своим.

Поклонники звездного семейста оценили трогательный и полный нежности фотосет с маленьким именинником.

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Юрий сделал селфи и показал улыбчивую Катю с сыночком на руках на фоне ескрайних морских пейзажей.

Юрий души не чает в жене и сыновьях (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"А нам уже два місяці! Тапер такі часи,що і свої діти ростуть швидко! Рости наш синочок здоровим і щасливим! Ми з мамою і Іваном тебе дуже любимо!" – заверил он малыша и умилил подписчиков трепетным отношением к семье и семейным ценностям.