ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 14:43
Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов умеют плодотворно работать и с удовольствием отдыхать после насыщенных будней. Недавно пара побывала в солнечной Турции, где успела застать летнее тепло. А компанию им составил маленький сыночек Данила – малыш впервые отправился в путешествие с родителями. Красочными фото из поездки звездная семья делится до сих пор, тем более есть весомый повод!

Так, Катя опубликовала в Instagram живописные кадры на морском берегу.

Ведущая позирует в длинном легком развивающемся платье лососевого оттенка с младшим сыном на руках. Рядом с ней – любимый муж, который бережно обнимает самых родных и близких.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юрій Горбунов, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох", - написала ведущая, нежно обратившись к мужу.

Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу

Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу

Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу

Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют два месяца младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha)

Под постом в комментариях телезвезда пояснила, что любви ее звездного супруга хватит на троих детей, включая сына Кати от первого брака Илью, который сейчас получает высшее образование в США. Отчим очень гордится пасынком и радуется его успехам как своим.

Поклонники звездного семейста оценили трогательный и полный нежности фотосет с маленьким именинником.

  • Хорошие родители и малыш чудесный
  • Такие милые
  • Как красиво
  • Это счастье
  • Невероятные кадры
  • Какая прелесть. Классные фото
  • Вы прекрасные
  • Вы лучшие и очень красивая достойная семейная пара
  • Невероятно нежные фото, прекрасные моменты

Юрий сделал селфи и показал улыбчивую Катю с сыночком на руках на фоне ескрайних морских пейзажей.

Любовь на троих: Осадчая с Горбуновым и сынишкой растрогали фотосетом у моря по особому поводу

Юрий души не чает в жене и сыновьях (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"А нам уже два місяці! Тапер такі часи,що і свої діти ростуть швидко! Рости наш синочок здоровим і щасливим! Ми з мамою і Іваном тебе дуже любимо!" – заверил он малыша и умилил подписчиков трепетным отношением к семье и семейным ценностям.

Напомним, что ранее в сети всплыли фото младшего брата Кати Осадчей – красавца-серфингиста Владимира.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры
Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры