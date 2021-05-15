Любовь и вдохновения: Яма с женой и сыночком растрогали до слез семейным счастьем
Влад Яма дорожит своей семьей и не упускает возможности признаться родным в любви. Поклонникам нравиться наблюдать за хореографом, его женой и сыном, а они регулярно радуют их интересным контентом.
В День семьи Влад и Лилиана поделились в Instagram трогательным портретным семейным фото.
Атмосферные фото в точности передают эмоции счастливых родителей и их горячо любимого сыночка Леона. Лилана показала еще и черно-белое фото из того же фотосета, на котором влюбленные в блаженстве и порыве чувств прикрыли глаза, обнимая друг друга и своего мальчика.
"Ми прийшли на цю землю, щоб бути щасливими і отримувати задоволення. Багато хто шукає це щастя - а воно знаходиться в нас самих. А якщо поруч кохані, найрідніші та ще й щасливі, воно помножується в мільон разів. Моя сім’я - моє щастя, натхнення, мотивація і любов. Вітаю всіх з МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СІМ‘Ї! Бажаю кожному з вас тепла та гармонії. І знайти в собі своє щастя", - обратилась жена Влада к подписчикам.
Влад с жеой и сыном покзли абсолютное счастье (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Найбільше досягнення мого життя - Сім‘я. Кохаю вас!" - оставил трогательное признание для самых родных хореограф.
Поклонники пришли в полный восторг от созерцания семейного счастья красивой и гармоничной пары.
- Вы невероятные
- Ну какие же красивые!
- Какая вы красивая семь! Счастья вам любви здоровья и всего самого наилучшего
- Невероятная магия любви, тепла, семейного уюта, море эмоций - все это передается через фото
- Сынок, копия папы. Все красивые
- Такое красивый мальчик, ваш сын
- На это можно смотреть вечно!
Напомним, что ранее Влад Яма умилил фото из семейного архива с сыночком в главной роли.