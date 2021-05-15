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Любовь и вдохновения: Яма с женой и сыночком растрогали до слез семейным счастьем

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Суббота 15 мая 2021 17:15
Любовь и вдохновения: Яма с женой и сыночком растрогали до слез семейным счастьем Влад Яма с женой Лилианой (фото: instagram.com/vladyama_official/)
Автор: Lite

Влад Яма дорожит своей семьей и не упускает возможности признаться родным в любви. Поклонникам нравиться наблюдать за хореографом, его женой и сыном, а они регулярно радуют их интересным контентом.

В День семьи Влад и Лилиана поделились в Instagram трогательным портретным семейным фото.

Атмосферные фото в точности передают эмоции счастливых родителей и их горячо любимого сыночка Леона. Лилана показала еще и черно-белое фото из того же фотосета, на котором влюбленные в блаженстве и порыве чувств прикрыли глаза, обнимая друг друга и своего мальчика.

"Ми прийшли на цю землю, щоб бути щасливими і отримувати задоволення. Багато хто шукає це щастя - а воно знаходиться в нас самих. А якщо поруч кохані, найрідніші та ще й щасливі, воно помножується в мільон разів. Моя сім’я - моє щастя, натхнення, мотивація і любов. Вітаю всіх з МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СІМ‘Ї! Бажаю кожному з вас тепла та гармонії. І знайти в собі своє щастя", - обратилась жена Влада к подписчикам.

Любовь и вдохновения: Яма с женой и сыночком растрогали до слез семейным счастьем

Любовь и вдохновения: Яма с женой и сыночком растрогали до слез семейным счастьем

Влад с жеой и сыном покзли абсолютное счастье (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Найбільше досягнення мого життя - Сім‘я. Кохаю вас!" - оставил трогательное признание для самых родных хореограф.

Поклонники пришли в полный восторг от созерцания семейного счастья красивой и гармоничной пары.

  • Вы невероятные
  • Ну какие же красивые!
  • Какая вы красивая семь! Счастья вам любви здоровья и всего самого наилучшего
  • Невероятная магия любви, тепла, семейного уюта, море эмоций - все это передается через фото
  • Сынок, копия папы. Все красивые
  • Такое красивый мальчик, ваш сын
  • На это можно смотреть вечно!

Напомним, что ранее Влад Яма умилил фото из семейного архива с сыночком в главной роли.

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