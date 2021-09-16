Любовь всей жизни: Кухар и Стоянов растрогали нежными признаниями в годовщину свадьбы

Екатерина Кухар и Александр Стоянов - одна из самых романтичных и крепких пар украинского шоу-бизнеса. Они вместе не только дома, но и на сцене, кроме того муж примы-балерины является ее директором и продюсером. Когда-то ради любимой он даже покалечил себя , так стремился быть рядом с ней. Пара воспитывает двоих детей – сына Тимура (от первого брака балерины) и дочь Анастасию. К слову, супруги вместе уже 12 лет.

Так, Екатерина по особому поводу показала в Instagram атмосферное романтичное фото с мужем. Она утонула в объятиях любимого, на ней – кожаное платье оттенка мокко с корсетным лифом. Пара расположилась на уютной софе, а над ними висят полотна пейзажистов.

Оказалось, что два года назад 14 сентября эфир "Танцев со звездами" был всецело посвящен свадебной тематике, а именно – супругам Екатерине и Александру, ведь именно в этот день они официально связали себя узами брака.

В суматохе дней звездная пара забыла о знаменательной дате, и вспомнила лишь после напоминания в гаджетах. По такому значимому поводу Екатерина приготовила для мужа особе признание в любви. Не обошлось и без пикантных личных подробностей о частной жизни супругов.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе 12 лет, но расписалсь лишь два года назад (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Люблю тебя за наш идеальный симбиоз. Он вшит в нас навечно и живет в понимании друг друга, в том насколько ты готов жертвовать своими эгоистичными принципами, а я в свою очередь, своими. Вот, например, ты лежишь уже в постели, твое тело настроилось на отдых, а нужно встать, выключить свет или приготовить чай. После спектакля это тяжело сделать, хочется лежать и не двигаться. Но ты встаешь и делаешь. Это не должен делать все время один человек. Такие мелочи, самые показательные", - поделилась личным прима-балерина.



"Люблю тебя за то, что рядом с тобой я чувствую себя девочкой. Люблю делать тебя счастливым, люблю смешить тебя, люблю, за то, что ты поддерживаешь меня в жизни и на сцене, что всегда рядом!" - обратилась она к любимому супругу.



Екатерина и Александр считают друг друга любовью всей жизни (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Александр решил публично ответить жене и в очередной раз признаться ей в чувствах, назвав любовью всей жизни. Он сопроводил текст черно-белым атмосферным портретным фото с любимой.

"Я буду готовить тебе чай даже тогда, когда мои руки не смогут держать чашку так же крепко, как сейчас! Люблю! P.S. И да, в пятницу после "Жизели" тебя ждет массаж и наберу ванную с молоком", - пообещал заботливый супруг судьи "Танцев со звездами".