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От любви помолодел: Вера Брежнева очаровала редким фото с мужем-именинником

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Среда 12 мая 2021 11:14
От любви помолодел: Вера Брежнева очаровала редким фото с мужем-именинником Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Lite

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе 11 мая отмечал день рождения - ему исполнилось 58 лет. Праздник он провел в кругу семьи - вместе с 39-летней супругой Верой Брежневой и своей сестрой Лианой.

Редкими семейными фото Брежнева поделилась в своем Instagram, а также трогательно поздравила любимого.

На кадрах троица запечатлена на кораблике во время речной прогулки. Все счастливо улыбаются, а на одном из фото Меладзе нежно целует жену, которая сидит у его ног.

От любви помолодел: Вера Брежнева очаровала редким фото с мужем-именинникомОт любви помолодел: Вера Брежнева очаровала редким фото с мужем-именинникомОт любви помолодел: Вера Брежнева очаровала редким фото с мужем-именинником

Вера Брежнева поделилась фото с мужем Константином Меладзе и его сестрой Лианой (фото: instagram.com/ververa)

По словам Веры, день у них начался очень хорошо и радостно.

"Сегодня наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного талантливого @meladzemusic. В семье, радости, сюрпризах и любви", - рассказала певица.

Однако потом они узнали о трагедии в Казани, что, конечно, омрачило праздник.

"Очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим. Берегите себя и близких. Родителям сил", - добавила Брежнева.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и отметили, что Вера и Константин выглядят очень счастливыми, а продюсер даже помолодел от любви.

  • Шикарные фотографии, полные счастья и любви!!! С Днём рождения Константина Меладзе!!! Творческого вдохновения, радости здоровья и всех благ!!!
  • С Днём рождения Маэстро
  • Муж от любви помолодел
  • Самый лучший, с днём рождения, маэстро. Вы самая прекрасная пара
  • Верочка, Спасибо за сопереживание! Константина с днём Рождения!!
  • Счастья Вам
  • Красивые
  • Как Я Вас обожаю
  • Как похожи сестра с братом
  • С Днём рождения!!! красивые какие вы
  • Какие все красивые
  • Богиня VERA и гений Константин - счастья и здоровья
  • Какая же вы красивая пара! Настоящая любовь, это видно сразу!

Ранее Константин Меладзе рассказал, как карантин из-за коронавируса повлиял на их семейную жизнь с певицей Верой Брежневой.

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