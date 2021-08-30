"Люди не выдерживали": Фреймут удивила заявлением об отношениях с мужчинами и муже

Ольга Фреймут не так часто делится откровенями о семье. Ведущая очень дорожит личным, хоть фото с мужем Владимиром Локотко и детьми Златой, Валерием и Евдокией всегда вызывают умиление у поклонников. Невзирая на то, что Ольга и ее супруг – люди из одной сферы и даже познакомились на работе (хот их роман и закрутился после того, как ведущая ушла с канала, где ее любимый занимал руководящую должность), ведущая предпочитает не работать с ним вместе.

"Я очень долго шла к этим отношениям, потому что люди не выдерживали, хотя все вроде бы было хорошо. Володя выдержанный, но категоричный, стойкий. Он остается при своем мнении, даже если я пытаюсь на него повлиять", - описала мужа ведущая.

Пара выступает за свободу выбора и уважение личного пространства друг друга. Поэтому Ольга и Владимир спокойно относятся к деловым поездкам и командировкам партнера.

Ольга Фреймут считает, что мужчина - главный в жизни женщины (фото: instagram.com/freimutolia)

"Любые отношения строятся на свободе. Если кто-то кого-то силой держать дома, что бы не поехал в командировку, потому что может изменить - это дурость. Я из тех женщин, которые за свободу. Можно выйти, в кого-то влюбиться и изменить. Поэтому я его благословляю на его поедки, а он меня – на мои", - пояснила Ольга.

Ведущая также высказалась о роли мужчины в жизни известной женщины. Ольга убеждена, что выбор партнера обуславливает качество жизни и личностный рост либо деградацию.

"Мы все зависим от того, с кем мы в отношениях. Если ты с каким-то идотом, простите, то ты сама станешь такой. Если ты с тем, до кого можно на носочках дотянуться, ты сама себе будешь интересна. Роль мужчины главная в жизни женщины", - считает ведущая.

льга рассказала об основах отношений в семье

Фреймут отметила, что ей близка азиатская философия, где женщина у себя на первом месте, затем идет муж и отношения с ним, потом друзья и уж потом – дети. "Сначала для меня это было дико, но потом я поняла, что это мое. Потому что мужчина рядом – это очень важно", - считает Ольга.