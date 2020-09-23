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Яма высказался о романе с Могилевской: были эти моменты

Новина українською → Среда 23 сентября 2020 17:20
Яма высказался о романе с Могилевской: были эти моменты Влад Яма и Наталья Могилевская (фото: скрин с youtube.com "Танцы со звездами")
Автор: Светлана Мащенко

Влад Яма откровенно рассказал о "романе" с Натальей Могилевской, который ему приписывали во время участия в "Танцах со звездами"

Влад Яма откровенно признался, был ли у него роман с Натальей Могилевской. Известный украинский хореограф стал партнером певицы в проекте "Танцы со звездами" в 2006 и 2007 году, после чего снялся в клипе артистки "Этот танец". С тех пор слухи о романе между Владом и Натальей не утихают, и не беспочвенно, ведь "химию" между певицей и ее партнером увидеть было несложно.

Об отношениях с Натальей Могилевской Влад Яма рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Україна".

Влад говорит, что тогда его мысли были заняты лишь тем, как правильно выстроить работу с непростой партнершей.

"О сложности характера Наталии Могилевской я узнал за два года до нашего официального знакомства. Однажды я увидел ее в работе: она давала указания одному из начинающих артистов и очень его ругала. Очень сильно. Я на тот момент ни разу не слышал таких слов от женщин", - вспоминает Влад.

Тогда хореограф понял, что с Натальей нужно объясниться еще до начала совместной работы. Он разъяснил партнерше, что в танцевальном зале ругаться нельзя - ведь это место святое. Если хотим выяснить отношения, нужно выйти и объясниться там.

Наталья на эти условия согласилась, и тогда они смогли начать работать. Пара стала финалистами первого и третьего сезона "Танцев со звездами". Во время репетиций и выступлений они были настолько органичны, что даже им самим казалось, что они пара.

Наталья Могилевская и Влад Яма, самба (видео: YouTube/Mogylevskaya)

"Все это было во время танца. То есть когда важен каждый вдох и выдох, когда нужно думать, о чем история танца и максимально выложиться в зале и тем более на паркете. Даже мне казалось, что мы пара. Были эти моменты, секунды, - рассказывает Яма. - После танца, в реальной жизни, на тренировках - нет".

Ведь к тому моменту у Влада была любимая девушка Лилиана, которая впоследствии стала его женой. Недавно они отметили "чугунную свадьбу" - шесть лет со дня бракосочетания.

Яма высказался о романе с Могилевской: были эти моменты

Влад Яма с женой Лилианой (фото: пресс-служба)

Ранее мы писали, как изменился Влад Яма за годы участия в качестве танцовщика, хореографа и судьи на "Танцах со звездами".

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