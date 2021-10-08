Яма заговорил о пополнении в семье и рассекретил скандалы с женой: была ревность и претензии

В этом году, 21 сентября Влад Яма с женой Лилианой отметили 7-ю годовщину свадьбы, вместе влюбленные уже около 12 лет! Супруга судьи "Танцев со звездами" вспомнила, как во время торжества жених получил серьезную травму , да и погода подкачала. Но праздник влюбленным это не испортило. Сейчас пара растит сына Леона и радует поклонников счастливыми фото в соцсетях.

В интервью лаве Демину в рамках YouTube-проекта " 29 вопросов " Влад и Лилиана рассказали о семейных конфликтах, отношении друг к другу и даже планах на пополнение в семействе.

"У нас серьезные кризисы были в начале – в первые два года. А дальше уже мелкие. В быту нормально все было, но была какая-то ревность и претензии друг к другу. Мне кажется, я был слишком молод, но потом все прошло", - признался Влад.

В жене хореографа раздражает ее медлительность, хотя Лилиана считает, что более медлительная не она, а ее муж. "Она всегда повторяет то, что я говорю", – со смехом отметил хореограф.

Влад Яма с женой счастливы вместе вот уже 12 лет, 7 из них - в браке (фото: instagram.com/vladyama_official)

Лилиана может обидеться, если Влад не обращает на нее внимания. "За работой он иногда обо мне забывает", – отмечает девушка.

"Так бывает. После насыщенного дня хочется прийти домой и просто упасть, втыкнуть в телевизор и почти не разговаривать", - признал свои просчеты Влад.

Самой романтической для пары была поездка в Тунис. "Это было задолго до свадьбы, лет 12 назад. Прямо была очень горячая поездка", - с улыбкой вспомнили супруги.

Влад и Лилиана раньше очень ревновали друг друга (фото: instagram.com/vladyama_official)

Испытание славой Влад, по мнению жены, прошел более чем достойно. "Новые вершины – это испытание судьбой. Звездная болезнь его не касается. И это классно", - отметила Лилиана.

Жена хореографа призналась, что Влад – более эмоциональный в их паре. "Вообще мы спокойные, на самом деле", - отмечает супруга судьи "Танцев со звездами".

Для счастья супругам надо около 10 000 долларов в месяц. Пара живет в квартире, а дом использует как дачу, где семья любит проводить время.

Влад намекнул на желание иметь еще детей

Влад и Лилиана считают, что они духовная и счастливая семья. "Гавриков еще хочется!" - заявил Влад, намекнув на пополнение.