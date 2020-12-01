Магия, мистика, загадка: звезда "Голоса страны" выпустила сумасшедшее видео

Оксана Муха представила долгожданный клип на песню "Не забувай мене"

Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха презентовала клип на новую песню "Не забувай мене". В этом видео есть все: магия, мистика, загадка, мираж. Муха здесь предстает в роли недосягаемой, вожделенной музы, которую ищет художник. По сюжету видео, художник едва не сходит с ума в поисках образа женщины, которая невольно явилась ему. Главная интрига – удастся ли создателю дорисовать портрет таинственной незнакомки.

Оксана Муха (фото: пресс-служба певицы)

"Ощущение, что ты способна кого-то вдохновить настолько, что человек готов горы перевернуть, полмира пройти, преодолеть всевозможные трудности, наконец, стать лучшей, - невероятное. Как творческий человек я хорошо знаю, что такое вдохновение. Как и то, что с тобой происходит, когда его нет... Клип "Не забувай мене" – история о мечте, которая осуществляется. Про то великое чувство, которое указывает путь, которое ведет", – рассказывает Оксана.

Добавим, что режиссером и оператором видео выступил известный клипмейкер Влад Разиховский. Съемки клипа проходили в осенних Карпатах – возле загадочных скал "Красный камень", что в поселке Верхнее Синевидное на Львовщине, а также на причудливом сооружении - недостроенной еще с советских времен ГЭС на реке Стрый.

Слушайте новую песню Оксаны Мухи и смотрите яркий клип

Текст песни "Не забувай мене":

Ні про що не питай мене,

Ідеш - іди...

То вночі я нестримана,

На ранок – дим...

Не чекай, що заплакана

Впаду до ніг,

Бо мені вже однаково –

Ти мій, чи ні...

Приспів:

Не забувай мене,

Не забувай мене.

І коли світ мине,

Не забувай мене.

І забудь, що колись давно

Була твоя,

Вже тієї не знайдеш знов:

Вже я – не я...

Я ще досі захоплена

Твоїм вогнем.

Та що стало вже попелом,

Не спалахне...

Приспів.

Змиє зливою твої тихі сліди,

Тебе не втримаю, ідеш – іди...

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