Магия утра: игривая Настя Каменских полностью обнажилась в бассейне
Украинская певица Настя Каменских много работает и потому еще больше ценит дни, которые можно провести дома - ну или хотя бы начать. Вместе с мужем Потапом она живет в загородном доме с бассейном, где обожает понежиться летом. Артистка показала фанатам свою утреннюю магию и не на шутку завела сеть, ведь она позировала полностью обнаженной.
Пикантный кадр был опубликован в Instagram исполнительницы.
Оголенная Настя позирует в бассейне, облокотившись на бортик и лучезарно улыбаясь. Благодаря такой позе грудь звезды скрыта за руками, а вот голые ягодицы она все же слегка размыла в фотошопе.
Волосы певицы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.
Как призналась Каменских, она любит вот так вот начать летний день.
Настя Каменских позировала полностью обнаженной в бассейне (фото: instagram.com/kamenskux)
"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - поделилась артистка.
Пользователи сети оценили жаркий снимок и засыпали Настю восторженными комментариями, а некоторые в шутку погрустили, что она размыла самую красоту.
- Слишком размыто
- А водичку то зря заблюрили
- Красотка
- Шикарно и шикарная
- Красивая магия
- Идеально
- НАСТЮША сделала наш день
- Якщо гарна, то гарна!!! Що ще сказати
- Красивая и свеженькая
- Наша Дженнифер Лопес
- Яке гаряче фото
- Зачем же размыли такую красоту?
- Попа как у Ким
Напомним, что ранее Настя Каменских в купальнике показала свой активный водный отдых в Турции.