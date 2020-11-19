Без макияжа и фильтров: 51-летняя Дженнифер Энистон восхитила молодостью на фото из реальной жизни

Такая же красивая?

Дженнифер Энистон относится к числу счастливчиков, возраст которых практически никак не сказался на ее внешности. 51-летняя актриса все так же стройна и свежа, как на пике популярности. Хотя, может, дело просто в обработке фото и правильном макияже? Чтобы развеять подобные сомнения, звезда "Друзей" опубликовала в своем блоге пару фото из реальной жизни, где позирует без макияжа и фильтров.

Актриса выглядит просто отлично (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Честные фото Энистон посвятила новому достижению своей жизни. Она стала частью команды одного из брендов, который занимается производством БАДов для продления молодости. В компании актриса заняла должность креативного директора. В кадре Дженнифер предстала с продукцией марки, держа на руках целый ящик капсул и добавок. Макияж она решила не делать, что только подчеркнуло молодость и цветущий вид звезды. Простая укладка и нейтральный маникюр завершили ее образ, что в который раз продемонстрировало ее любовь к натуральности.

Дженнифер собрала максимальное количество приятных слов. Поклонники отмечают, что она смотрится лучше, чем на красных дорожках и в съемках, с макияжем и укладками. Что ж, сложно не согласиться!

Напомним, ранее Шэрон Стоун показала, как она выглядит без макияжа.