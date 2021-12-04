Без макияжа и фотошопа: Алина Гросу показала, как изменилась ее внешность с возрастом
Украинская певица Алина Гросу поделилась архивными фото и показала поклонникам, как с годами изменилась ее внешность. Заодно артистка ответила на вечные подозрения в том, что она делала пластику.
На своей странице в Instagram звезда показала, как выглядела в 13 лет.
Так, Алина выложила интересный фотоколлаж - на первом фото ей 13 лет, а на втором 26. При этом на более поздних кадрах исполнительница запечатлена без макияжа и фотошопа, демонстрируя естественную красоту.
По снимкам видно, что с возрастом Гросу заметно похудела и постройнела. При этом, по словам артистки, никаких жестких диет она не соблюдает, голодом себя не морит и в спортзале не ночует.
Алина Гросу поразила архивными кадрами себя в 13 лет, когда была пухлым пирожочком (фото: instagram.com/alina_grosu)
"Листай и будешь в шоке. А) Вторая фотография - Алине 13 и Алине 26. Все наконец-то без макияжа, фильтров и фотошопа. Обсудим, что же там у меня поменялось и какая к чертям была проведена пластика? Если рождена была с маленьким носом, почему он должен был вырасти? Б) Третье фото - пора ли мне уже вести марафон по похудению? В) Обожаю людей, которым кажется, что раньше я лучше выглядела, мира и счастья всем. Благодаря вам, я знаю, если я снова стану пирожком - меня кто-то все равно будет любить", - с юмором подписала фото певица.
Далее она рассказала, как поддерживает форму сейчас.
"Вытянулась я с годами, строгих диет не соблюдаю, стараюсь просто не переедать и время от времени месяц контролирую калории (съедаю до 1100 в день). Плюс много воды и активности", - раскрыла свой секрет стройности Алина.
Так Алина выглядит сейчас (фото: instagram.com/alina_grosu)
Фолловеры артистки поделились мнениями от увиденного в комментариях, не забыв о комплиментах для Гросу.
- Як добре видно на цих фото, що ти дійсно не робила пластику. Алінка, ти красуня була і є
- Если вдруг станешь пирожком, то ты будешь очень красивым пирожком!
- И в 13 лет красавица и сейчас красотка
- В 13 хорошо выглядишь, но есть одно но, что в 26лет ты выглядишь моложе своих лет. Возможно, если приверженец здорового питания
- Из пухленького подростка выросла прекрасная девушка!
- Ты прекрасно выглядишь как в 13 так и сейчас, ты просто обалденная
- Алина мне и раньше нравилась и нравится сейчас
- Обалденная как в 13 так и в 26... постройнели конечно заметно, но Алина лучшая во все времена
Напомним, что ранее Алина Гросу четко ответила на вопрос о пластических операциях и рассказала, что помогает ей держать себя в форме. Она заверила, что против хирургических вмешательств.