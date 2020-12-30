Без макияжа и в простом пуховике: беременная Эмили Ратаковски показала, как выглядит в обычной жизни

Эмили Ратаковски приучила публику к своим соблазнительным выходам и роскошным нарядам. Девушка продумывает каждый образ до мелочей, делает трендовый макияж и укладку… Сейчас, когда она беременна, подобных нарядов стало заметно меньше. И все чаще модель и бизнесвумен выбирает простые наряды. При этом выглядит все так же роскошно. Один из таких аутфитов Эмили продемонстрировала несколько часов назад в своем блоге Instagram.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковски оправилась с мужем по делам, по пути выложив пару фото. Одета она просто и стильно. Для поездки девушка выбрала пуховик трендового желто-горчичного оттенка, под который надела зеленый джемпер. Из аксессуаров 29-летняя красавица предпочла обручальное кольцо, усыпанное камнями, которое часто показывает крупным планом. А также серьги-кольца, которые уже стали ее знаковым аксессуаром.

Эмили сделала минимальный макияж, дав коже дышать. Волосы она распустила, слегка их вытянув утюжком. Выглядит будущая мамочка свежей и отдохнувшей. По всей видимости, Ратаковски сбавила обороты в своей бурной деятельности, что только пошло ей на пользу.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски продемонстрировала редкие фото из личного архива, которые взорвали сеть.