Без макияжа и с растрепанными волосами: Анна Ризатдинова искренне рассказала о цене своих побед

Анна Ризатдинова восхитила фанатов натуральной красотой и откровенностью

Анна Ризатдинова в последнее время ощутила на себе силу мужской любви: она наконец почувствовала себя маленькой девочкой в объятиях нового избранника - Сергея Мельника и заметно расцвела. Не так давно выяснилось, что их свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

На публике Анна выглядит великолепно и блещет красотой: укладка, макияж, шикарные наряды, а вот какая она на тренировках? Такое увидишь редко! В своем микроблоге Анна сделала трогательный пост - и рассказала, какой ценой достаются победы. На фото, которое запостила звезда, она сидит в костюме для тренировок, без укладки и без макияжа - фолловеры в восторге от искренности и открытости своей любимицы.

Анна Ризатдинова рассказала о цене победы (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Челлендж #мойпутькмедали набирает обороты! Расскажу о первых наградах. Моя первая значимая медаль была на чемпионате Украины между юниорами. Я заняла 3-е месте, хоть и выступала с девочками, которые были старше на год. Именно эту медаль помню очень хорошо. Потому что это был абсолютно новый для меня уровень.

Эта победа очень сильно вдохновила. Когда ты маленькая девочка, которая просто любит заниматься гимнастикой, и приезжаешь на чемпионат Украины, занимаешь призовое месте -это очень сильно мотивирует. Но главное - не расслабиться, а направить энергию в нужное русло.

Но все медали для меня одинаково ценны. Каждая из них особенная. У меня есть комната славы, о которой я всегда мечтала. Там все кубки, медали. Я храню плакаты фанатов с пожеланиями, фотографии. Спасибо огромное всем.

Но неудачи тоже мотивируют. Это всегда был золотой пендель. На первой стадии неудачи, когда я плохо выступила на соревнованиях, конечно же, хочется всё бросить. Вторая стадия - принятие. Третья - анализ. И четвертая - понимание, что тебе нужно ещё больше работать.

Поначалу я очень расстраивалась, когда были неудачи. Мне казалось, что это конец света, хотя это было далеко не так. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что на многие вещи можно было гораздо спокойнее реагировать. Неудачи — это часть пути. Но мне этого никто не объяснил. И каждую неудачу я пропускала через себя, так что потеряла много нервов и здоровья.

А вот ближе ко второй Олимпиаде я даже начала ждать неудач, потому что понимала: после большого провала обязательно будет взлёт. Это жизнь. И когда всё шло сильно ровно, меня это начинало настораживать. А вот когда происходила какая-то неудача, я думала: "Класс! Дальше меня ждет что-то особенное". Нужно понимать, что и в спорте, и в жизни так: чем больше тебя поначалу не понимают, осуждают, тем ярче дальше будет твой путь", - рассказала Анна.

Напомним, что Анна Ризатдинова дала ценный совет мамочкам.