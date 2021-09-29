Без макияжа и с судочками с едой: Потап похвастался заботливой женой-хозяюшкой

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал поклонникам новый снимок своей жены Насти Каменских, на котором она запечатлена в милом домашнем образе. Также он похвастался заботливостью супруги.

Так, Каменских позировала в розовых домашних штанах и длинном сером свитшоте. Волосы певицы распущены, а на лице нет ни капли макияжа.

В руках она держит два судочка с едой для любимого мужа и довольно улыбается. При этом артистка сама была после съемок.

Потап показал Настю Каменских в домашнем образе и без косметики (фото: instagram.com/realpotap)

"Love is… Когда она пришла с утомительных съемок, проснулась с тобой, позавтракала и приготовила тебе "to go" обед и ужин, разве это не любовь? Настя, ты самая лучшая", – трогательно написал Потап.

Подписчики оценили заботливость и домашний лук Насти и оставили умиленные комментарии.