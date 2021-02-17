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Без макияжа и укладки: Эмили Ратаковски показала "честное" фото сразу после душа

Новина українською → США, Среда 17 февраля 2021 20:25
Без макияжа и укладки: Эмили Ратаковски показала "честное" фото сразу после душа Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски все привыкли видеть в безупречных образах. Даже на прогулку модель, актриса и бизнесвумен старается продумать наряд до мелочей, а также сделать макияж и укладку. А как выглядит одна из самых соблазнительных девушек планеты сразу после душа? На этот вопрос ответила сама Эмили, поделившись "честным" и весьма горячим видео.

Модель запостила в свои Instagram-сториз короткий ролик, на котором позирует сразу после душа, без косметики, укладок и практически голая.

Будущая мама предстала перед фолловерами с мокрыми волосами и чистым лицом. Эмили, которая обожает добавлять горячую нотку во все, что делает, спустила халат так, что ее роскошная грудь практически полностью оголилась. Выглядит она просто, но невероятно соблазнительно!

Без макияжа и укладки: Эмили Ратаковски показала &quot;честное&quot; фото сразу после душаБез макияжа и укладки: Эмили Ратаковски показала &quot;честное&quot; фото сразу после душаБез макияжа и укладки: Эмили Ратаковски показала &quot;честное&quot; фото сразу после душаЭмили Ратаковски сразу после душа (фото: скрин instagram.com/emrata)

Ранее, к слову, Эмили Ратаковски делилась кадрами с вечеринки бейби шауэр, которая состоялась в прошлые выходные. К слову, такие мероприятия устраивают не позднее, чем за 6 недель до предстоящих родов. Так что Ратаковски со своим мужем Себастьяном уже совсем скоро станут родителями.

Ранее мы писали, что Ратаковски снялась накануне родов в соблазнительной фотосессии, где предстала полностью обнаженной.

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