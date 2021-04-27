Без макияжа и укладок: Ким Кардашьян показала "честное" фото из реальной жизни

Ким Кардашьян приучила своих фанатов к тому, что она всегда безупречна. Даже на карантине звезда делает укладки, макияж, выбирает роскошные образы … Но оказывается, без услуг визажистом и стилистов, в своем натуральном виде, она нравится фанатам не меньше.

Несколько часов назад Ким запостила галерею фото в новых нарядах от собственного бренда одежды, где позирует в максимально натуральном виде.

Ким одета в одежду из новой коллекции: пижамы, халаты, ночные рубашки и другие комфортные вещи. Звезда позирует в своем доме, чтобы воспроизвести атмосферу уюта и тепла. Она занимается простыми рутинными делами. И выглядит, даже без макияжа и укладки, как всегда роскошно.

Ким Кардашьян в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Скоро выйдет новый @SKIMS PJ SLEEP!!! Я никогда не чувствовала такой ткани! Эта коллекция включает новую сверхмягкую и обтягивающую ткань свободного трикотажа с начесом. Это наши самые мягкие пижамы, и я не могу дождаться, когда все это почувствуют...", - написала Ким.

В ответ на звезду посыпались комплименты от ее обожателей: "Ким, ты лучшая", "Я просто нуждаюсь в этом", "О да", "Мои любимые", "Вау! Горячо", "Королева Ким", "Топ", "Ты такая красивая", "Удивительная"…