Макс Барских блеснул стилем на MTV EMA (фото)

Макс Барских стал лучшим русскоязычным исполнителем по версии MTV Europe Music Awards 2021. Для музыканта эта награда стала второй от MTV за его карьеру.

Как проходило награждение MTV Europe Music Awards в Будапеште – читайте ниже.

14 ноября Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории "Лучший исполнитель".

Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году. За второй наградой артист полетел в Будапешт, где в минувшее воскресенье состоялась 28-я ежегодная церемония награждения MTV EMA-2021.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, победители "Евровидения-2021" Måneskin и другие.

На красной дорожке Барских появился в эксклюзивном наряде от украинских дизайнеров LUVI, которые создают для музыканта образы и фирменный стиль на протяжении десятилетия.

Фото: Макс Барских получил премию MTV

На премии Макс Барских поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры.

По его словам, последний релиз Just Fly, как и готовящийся к выходу альбом — это глобальное послание миру, погрязшему в тревоге и ограничениях, мантра хорошего настроения и личного счастья.