Макс Барских и Zivert выпустили клип: история об одиночестве в стиле киберпанк

Не так давно Макс Барских подтвердил слухи о совместной работе с российской певицей Zivert. И вот момент, которого ожидали многие фанаты, настал - артисты выпустили совместный трек под названием "Bestseller" и сразу же клип к нему.

Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

Макс Барских и Юлия Зиверт выпустили историю об одиночестве в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки.

Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Макс Барских и Zivert сняли совместный клип на песню Bestseller (фото: пресс-служба)

Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет "силиконовая долина", искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.

"Все чувства надо испытывать в реальности: настоящее прикосновение, настоящее учащение биения пульса. Этого не подарит вам лайк или виртуальное пространство, в котором сегодня принято знакомиться с людьми. Любить нужно глаза в глаза!" – написал о клипе Барских в своем Instagram.

Поклонники артистов остались в восторге от видео и активно делятся своими впечатлениями и эмоциями в комментариях.