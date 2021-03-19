Макс Барских и Zivert выпустили клип: история об одиночестве в стиле киберпанк
Не так давно Макс Барских подтвердил слухи о совместной работе с российской певицей Zivert. И вот момент, которого ожидали многие фанаты, настал - артисты выпустили совместный трек под названием "Bestseller" и сразу же клип к нему.
Ролик был обнародован 19 марта на официальном Youtube-канале Макса Барских. Снял его известный украинский режиссер Алан Бадоев.
Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.
Макс Барских и Юлия Зиверт выпустили историю об одиночестве в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки.
Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.
Макс Барских и Zivert сняли совместный клип на песню Bestseller (фото: пресс-служба)
Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет "силиконовая долина", искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.
"Все чувства надо испытывать в реальности: настоящее прикосновение, настоящее учащение биения пульса. Этого не подарит вам лайк или виртуальное пространство, в котором сегодня принято знакомиться с людьми. Любить нужно глаза в глаза!" – написал о клипе Барских в своем Instagram.
Поклонники артистов остались в восторге от видео и активно делятся своими впечатлениями и эмоциями в комментариях.
- В школе я смотрела клипы Бритни Спирс, Бейонсе, Тимберлейка и думала когда же у нас будут делать что-то похожее. Мы дождались
- Образы и тематика ассоциируются сразу с несколькими фильмами: Параллельные миры, Пятый элемент, Безумный Макс и Звездные войны. Бадоев гений. А Макс и Юля просто в самое сердечко
- Обожаю такое видео, без пошлости, без голых жоп, без разврата. Ребята, вы молодцы, вы талантливые!!!!
- Клип космической красоты! Такой эмоциональный накал на протяжении всей истории!.. И всё настолько красиво, чувственно!.. Мне очень понравилось! Беспрерывные аплодисменты всем, кто это создал и воплотил!
- Вы вообще слышите как их голоса гармонично звучат, я не когда не слышал более красивого дуэта! Настроение прям на весь день. Пусть эта совместочка будет не последний у ребят.
- Это просто шедевр! Такой дуэт! Такое сочетание Макса и Зиверт! Это просто искусство! Это просто нечто больше! Такой клип и песня это суппер! Два музыканта реально неземных и мистических!
- Макс Барских человек столетия!!!!! Очень талантливо, как обычно - необыкновенно, талантливо, чувственно! Браво за музыку, слова, идею и клип!!!!! Люблю!!!
- Бадоева в детстве уронили в чан с талантом. Атмосферная работа, идеальная до мелочей
Напомним, ранее Макс Барских показал "постельные" фото с российской звездой Юлией Зиверт.