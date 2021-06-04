Максимально Кайли Дженнер: Никитюк в комбинезоне-сетке кардинално сменила имидж
Леся Никитюк уже вернулась в летний Киев из жаркой курортной Турции, где отдыхала на роскошной вилле с семьей, в частности, с любимыми племянницами. Леди Ле баловала поклонников жаркими снимками в бикини и соблазнительных пляжных нарядах, а по приезду домой решила продолжить эту традицию, ведь в ее телефоне осталось немало эффектных кадров.
Леди Ле впечатлила подписчиков в Instagram радикальным перевоплощением и смелым нарядом.
Так, теледива облачилась в полностью прозрачный комбинезон и засветила черное боди под смелым аутфитом. Она дополнила дерзкий образ босоножками со шнуровкой и массивными серьгами-кольцами. Но внимание поклонников привлекли цвет и длина волос Леси.
"Или все-таки костюм "Последний шанс"? На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - с юмором охаоактеризовала свой образ Леся.
Поклонники заметили перемены во внешности ведущей – она позировала с волосами до лопаток средне-русого оттенка. "Что-то в прическе новое", - отметили фолловеры в комментариях и тут же предположили, что знаменитость либо нарастила волосы, либо надела парик.
Леся Никитюк удивила переменами в образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леди Ле искупали ее в комплиментах, особенно похвалив цвет волос, а некоторые даже не узнали в раскрепощенной красотке в смелом наряде Лесю.
- А кто это на фото? Леся, ты где?
- Шикарная женщина
- Красотка
- Крутышка
- Цвет волос шикарный, как и вся сама
- Просто богиня
- Очень крутой цвет волос
- Длинные волосы очень идут
- Секси-шмекси
- Леся, бомбезно
- Как кукла "Братц", вау
Напомним, что ранее Леся Никитюк в трендовом летнем костюме показала удобный и стильный образ.