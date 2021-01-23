Максимально тяжело: Никитюк призналась, почему "Танцы со звездами" стали для нее испытанием

Леся Никитюк стала финалисткой "Танцев со звездами 2018" и приобрела еще большую народную любовь, невзирая на нещадную критику судей и армию недоброжелателей. Ведущая доказала всем, что главное – желание и огромная поддержка, а также старание и работа над собой. За ее конфликтом с Владом Ямой наблюдала вся страна, ведь у них регулярно случались словесные острые перепалки и даже после проекта хореограф и Леся не упускали возможности колко пошутить в адрес друг друга. Ведущая призналась, что участвовать в самом танцевальном шоу страны ей не понравилось, и пояснила причину.

В интервью Дмитрию Гордону, которое журналист разместил на своем YouTube-канале, Леся честно рассказала о своем опыте на главном паркете страны. Она призналась, что ей это не понравилось.

"Наверное, нет. И дело не в боли, я к боли привыкла. Я занималась спортом, я знаю, что такое похлеще Танцев прыгать с гирями 32 кг и отрабатывать старт", - рассказала о нелегких спортивных испытаниях в жизни ведущая.

Лесе не понравилось участвовать в "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Танцы со звездами" стали для нее испытанием на выдержку и даже закалили, научили стойко противостоять хейту.

"Это не моя зона комфорта. И было максимально психологически тяжело, когда пошла волна критики. Она меня заточила, научила, как работать, как принимать это. Я очень впечатлительная", - призналась она.

Ведущая девять лет занималась плаванием, тренировалась ежедневно по 6 часов. Ее спортивной закалке можно позавидовать, она могла бы легко стать мастером спорта по плаванию и даже сдала все нормативы, но их не зафиксировали документально.

"Для девочки это тяжелый спорт. Ты либо в него заходишь и у тебя кто-то уже есть с результатами в этом спорте, и ты по накатанной заходишь и идешь до конца на медаль. Это очень тяжело для организма и я постоянно болела. Первый троллейбус выходил в 6.10 утра, и я должна была на него успеть, потому что в 6.58-7.00 должна была опускаться в воду 18 градусов. Дальше на 10.20 в школу, потом опять на тренировку и еще зал", - вспомнила о своем спортивном прошлом Леся.

Леся рассказала правду об участии в "Танцах со звездами"

Напомним, что ранее Леся Никитюк призналась, что собирается сняться ню.