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В маленьком черном бикини: Ким Кардашьян показала, как стать звездой пляжа

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США, Вторник 03 августа 2021 18:22
В маленьком черном бикини: Ким Кардашьян показала, как стать звездой пляжа Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян обожает светские выходы, но не меньше - пляжные. Звезда старается продумывать свои луки до мелочей.

И судя по последнему из них, в моде лаконичность, простота и сексуальность.

40-летняя Ким позирует в крошечном чёрном бикини. Классический вариант этого вечно модного купальника с завязками по бокам принадлежит авторству самой бизнесвумен - это новинка бренда Skims.

Знаменитость собрала волосы в низкий пучок и полностью отказалась от аксессуаров. Макияж она выполнила в натуральных оттенках, с акцентом на глаза и брови. Вышло лаконично, ненавязчиво и мегасексуально. В таком образе можно легко и просто стать королевой пляжа. Вдохновляемся!

В маленьком черном бикини: Ким Кардашьян показала, как стать звездой пляжаВ маленьком черном бикини: Ким Кардашьян показала, как стать звездой пляжаКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники оценили не только морской аутфит, но и фигуру звезды. Ким, которая славится своими формами в сочетании с тонкой талией и стройными ногами, все так же хороша.

Ранее Ким продемонстрировала еще один тренд - "невидимое" бикини. Его обожают все сестры Кардашьян-Дженнер.

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