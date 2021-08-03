В маленьком черном бикини: Ким Кардашьян показала, как стать звездой пляжа

Ким Кардашьян обожает светские выходы, но не меньше - пляжные. Звезда старается продумывать свои луки до мелочей.

И судя по последнему из них , в моде лаконичность, простота и сексуальность.

40-летняя Ким позирует в крошечном чёрном бикини. Классический вариант этого вечно модного купальника с завязками по бокам принадлежит авторству самой бизнесвумен - это новинка бренда Skims.

Знаменитость собрала волосы в низкий пучок и полностью отказалась от аксессуаров. Макияж она выполнила в натуральных оттенках, с акцентом на глаза и брови. Вышло лаконично, ненавязчиво и мегасексуально. В таком образе можно легко и просто стать королевой пляжа. Вдохновляемся!

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники оценили не только морской аутфит, но и фигуру звезды. Ким, которая славится своими формами в сочетании с тонкой талией и стройными ногами, все так же хороша.